Севернокорейци заличават следите от ДНК на Ким Чен-ун си след срещата с Владимир Путин

Севернокорейски служители издигнаха сигурността на друго ниво, след като забърсаха всички мебели, които Ким Чен Ун е докосвал, и прибраха чашата му – изглежда в опит да премахнат всички следи от неговата ДНК след срещата му с руския президент Владимир Путин, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Севернокорейският и руският лидер се срещнаха в сряда след мащабния военен парад в Пекин, където китайският президент Си Дзинпин демонстрира нарастващото дипломатическо влияние на страната си в света.

На видео, публикувано в „Телеграм“, се виждат двама служители, които нервно полират облегалката на стола, на който е седял Ким, и изнасят чашата му на поднос.

Единият човек внимателно забърсва дървените подлакътници на стола и дори масата до него. „След преговорите придружаващите лидера на КНДР служители внимателно унищожиха всички следи от присъствието на Ким“, съобщи руският журналист Александър Юнашев в канала си „Yunashev Live“ в Телеграм.

„Те отнесоха чашата, от която той пи, избърсаха тапицерията на стола и онези части от мебелите, които севернокорейският лидер беше докоснал. Официалната част на срещата приключи, Путин и Ким напуснаха кабинета много доволни и отидоха да пият чай в по-неформална обстановка“.

Не е ясно дали самият Ким е разпоредил тази „съдебно-медицинска“ дезинфекция

заради опасения от руските тайни служби или от китайците,

но севернокорейският диктатор не е единственият световен лидер, който пази ДНК-то си.

Телохранителите на руския лидер също събират урината и фекалиите му в запечатани пакети,

които се доставят в специални куфари до Москва. Смята се, че Федералната служба за охрана (ФСО) прави това от 2017 г., за да попречи на чужди лидери да добиват информация за здравословното му състояние.

По време на разговорите севернокорейският лидер обеща пълната си подкрепа на Путин, заявявайки, че ще направи „всичко възможно, за да помогне“ на Москва. Руският президент от своя страна благодари на Пхенян за изпращането на войници да се сражават срещу Украйна. Южна Корея смята, че Ким е изпратил около 15 000 войници в подкрепа на Русия. Оценките за броя на убитите севернокорейски войници варират между 600 и 2000.

Срещата се проведе в рамките на тържествата в Пекин по повод годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война.Часове по-рано двамата лидери застанаха до китайския президент на грандиозния военен парад – първата подобна среща на тримата лидери от началото на Студената война.

След парада Ким и Путин пътуваха заедно в една и съща кола до държавна резиденция, където проведоха частни двустранни разговори.

„Ако има нещо, което мога или трябва да направя за вас и руския народ, смятам го за мой братски дълг“,

каза Ким на Путин.

Vladimir Putin and Kim Jong Un embrace warmly after spending over two hours talking one-on-one in Beijing.



Neocons' nightmare. pic.twitter.com/Y6HTmOz1YJ — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) September 3, 2025

Путин се обърна към него като „уважаем председател на държавните работи“ и отправи най-сърдечни поздрави. Двете държави са обвързани с договор за взаимна отбрана от 2024 г. като и двете са подложени на тежки международни санкции – Русия заради войната ѝ, а Северна Корея заради ядрената ѝ програма.

Посещението в Пекин беше първото известно пътуване на Ким до Китай след пандемията и първата му възможност да се срещне едновременно с Путин и Си Дзинпин, както и с над две дузини други световни лидери.

Според социалната мрежа „Pul Pervogo“, която следи дейността на беларуския президент, Ким е разговарял с Александър Лукашенко преди парада и го е поканил да посети Пхенян.

Експертът по Северна Корея Пак Уон-гон от университета „Еуаха“ в Сеул определи визитата като

голяма пропагандна победа за Ким. „Самият факт, че върви редом със Си Дзинпин и Путин. Какъв по-добър начин би имал, за да покаже статуса си пред света и народа си?“.

One rare frame, four powerful names - Xi, Putin, Kim & Shehbaz. pic.twitter.com/FuZjdnqzvw — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 3, 2025

Събирането на 26 държавни глави, включително иранския президент Масуд Пезешкиян, западни анализатори нарекоха „Оста на сътресенията“ заради анти-НАТО насочеността на страните.

В момент, когато Доналд Тръмп открито преследва Нобеловата награда за мир, всяка нова концентрация на военна мощ на Изток, включваща Русия, предизвиква тревога на Запад.

За Ким парадът беше най-голямото многостранно дипломатическо събитие, на което някога е присъствал – възможност да получи косвена подкрепа за забранените си ядрени оръжия и да разшири дипломатическите си контакти.