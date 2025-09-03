Любопитно

Севернокорейци заличават следите от ДНК на Ким Чен-ун си след срещата с Владимир Путин

На видео, публикувано в „Телеграм“, се виждат двама служители, които нервно полират облегалката на стола, на който е седял Ким, и изнасят чашата му на поднос

3 септември 2025, 14:45
Севернокорейци заличават следите от ДНК на Ким Чен-ун си след срещата с Владимир Путин
Ким Чен-ун и Владимир Путин в Пекин   
Източник: БТА/AP

Севернокорейски служители издигнаха сигурността на друго ниво, след като забърсаха всички мебели, които Ким Чен Ун е докосвал, и прибраха чашата му – изглежда в опит да премахнат всички следи от неговата ДНК след срещата му с руския президент Владимир Путин, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Севернокорейският и руският лидер се срещнаха в сряда след мащабния военен парад в Пекин, където китайският президент Си Дзинпин демонстрира нарастващото дипломатическо влияние на страната си в света.

На видео, публикувано в „Телеграм“, се виждат двама служители, които нервно полират облегалката на стола, на който е седял Ким, и изнасят чашата му на поднос.

Единият човек внимателно забърсва дървените подлакътници на стола и дори масата до него. „След преговорите придружаващите лидера на КНДР служители внимателно унищожиха всички следи от присъствието на Ким“, съобщи руският журналист Александър Юнашев в канала си „Yunashev Live“ в Телеграм.

„Те отнесоха чашата, от която той пи, избърсаха тапицерията на стола и онези части от мебелите, които севернокорейският лидер беше докоснал. Официалната част на срещата приключи, Путин и Ким напуснаха кабинета много доволни и отидоха да пият чай в по-неформална обстановка“.

Не е ясно дали самият Ким е разпоредил тази „съдебно-медицинска“ дезинфекция

заради опасения от руските тайни служби или от китайците,

но севернокорейският диктатор не е единственият световен лидер, който пази ДНК-то си.

Срещата между Ким Чен-ун и Владимир Путин в Пекин в кадри
9 снимки
Ким Чен ун Владимир Путин
Ким Чен ун Владимир Путин
Ким Чен ун Владимир Путин
Ким Чен ун Владимир Путин

Телохранителите на руския лидер също събират урината и фекалиите му в запечатани пакети,

които се доставят в специални куфари до Москва. Смята се, че Федералната служба за охрана (ФСО) прави това от 2017 г., за да попречи на чужди лидери да добиват информация за здравословното му състояние.

По време на разговорите севернокорейският лидер обеща пълната си подкрепа на Путин, заявявайки, че ще направи „всичко възможно, за да помогне“ на Москва. Руският президент от своя страна благодари на Пхенян за изпращането на войници да се сражават срещу Украйна. Южна Корея смята, че Ким е изпратил около 15 000 войници в подкрепа на Русия. Оценките за броя на убитите севернокорейски войници варират между 600 и 2000.

Срещата се проведе в рамките на тържествата в Пекин по повод годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война.Часове по-рано двамата лидери застанаха до китайския президент на грандиозния военен парад – първата подобна среща на тримата лидери от началото на Студената война.

Когато Си, Путин и Ким дефилират заедно: Мегапарадът в Китай
114 снимки
парад пекин
парад пекин
парад пекин
парад пекин

След парада Ким и Путин пътуваха заедно в една и съща кола до държавна резиденция, където проведоха частни двустранни разговори.

„Ако има нещо, което мога или трябва да направя за вас и руския народ, смятам го за мой братски дълг“,

каза Ким на Путин.

Путин се обърна към него като „уважаем председател на държавните работи“ и отправи най-сърдечни поздрави. Двете държави са обвързани с договор за взаимна отбрана от 2024 г. като и двете са подложени на тежки международни санкции – Русия заради войната ѝ, а Северна Корея заради ядрената ѝ програма.

Посещението в Пекин беше първото известно пътуване на Ким до Китай след пандемията и първата му възможност да се срещне едновременно с Путин и Си Дзинпин, както и с над две дузини други световни лидери.

Според социалната мрежа „Pul Pervogo“, която следи дейността на беларуския президент, Ким е разговарял с Александър Лукашенко преди парада и го е поканил да посети Пхенян.

Експертът по Северна Корея Пак Уон-гон от университета „Еуаха“ в Сеул определи визитата като

голяма пропагандна победа за Ким. „Самият факт, че върви редом със Си Дзинпин и Путин. Какъв по-добър начин би имал, за да покаже статуса си пред света и народа си?“.

Събирането на 26 държавни глави, включително иранския президент Масуд Пезешкиян, западни анализатори нарекоха „Оста на сътресенията“ заради анти-НАТО насочеността на страните.

В момент, когато Доналд Тръмп открито преследва Нобеловата награда за мир, всяка нова концентрация на военна мощ на Изток, включваща Русия, предизвиква тревога на Запад.

За Ким парадът беше най-голямото многостранно дипломатическо събитие, на което някога е присъствал – възможност да получи косвена подкрепа за забранените си ядрени оръжия и да разшири дипломатическите си контакти.

По темата

Източник: Daily Mail    
Ким Чен ун ДНК почистване екип севернокорейци среща Владимир Путин Северна Корея Русия
Последвайте ни
Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Севернокорейци заличават следите от ДНК на Ким Чен-ун си след срещата с Владимир Путин

Севернокорейци заличават следите от ДНК на Ким Чен-ун си след срещата с Владимир Путин

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко

Мистериозният черен леопард е заснет в Дупнишко

Двама загинаха, седем са ранени при тежка катастрофа край Хасково

Двама загинаха, седем са ранени при тежка катастрофа край Хасково

Цените на имотите до 18% нагоре: Какво да очакваме от наемите и еврозоната

Цените на имотите до 18% нагоре: Какво да очакваме от наемите и еврозоната

pariteni.bg
Нов проектозакон: стимули за закупуване на EV, по-ниски данъци и безплатно паркиране

Нов проектозакон: стимули за закупуване на EV, по-ниски данъци и безплатно паркиране

carmarket.bg
Трети инцидент с трамвай днес в София
Ексклузивно

Трети инцидент с трамвай днес в София

Преди 15 часа
Деца се качиха на строителен кран в София
Ексклузивно

Деца се качиха на строителен кран в София

Преди 17 часа
Тръмп: Много съм разочарован от Путин
Ексклузивно

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Преди 16 часа
Нов удар срещу опозицията в Турция
Ексклузивно

Нов удар срещу опозицията в Турция

Преди 15 часа

Виц на деня

– Зетко, защо си с толкова кисела физиономия? – Защото си тук от два дни, а багажът ти изглежда като за два месеца...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Сидни Суини и Скутър Браун се срещат &quot;неангажиращо&quot;</p>

Източници: Сидни Суини и Скутър Браун се срещат "неангажиращо"

Любопитно Преди 25 минути

27-годишната актриса и 44-годишният музикален мениджър бяха сред звездните гости на сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция

Ужас в Сеул: Търговски спор причини 3 смъртни случая

Ужас в Сеул: Търговски спор причини 3 смъртни случая

Свят Преди 42 минути

Предполага се, че заподозреният е опитал да се самоубие, но е бил спасен

Искат оставката на вицепремиера Зафиров заради визитата му в Китай

Искат оставката на вицепремиера Зафиров заради визитата му в Китай

България Преди 1 час

"В моментите, в които България навсякъде се кълне, че гледа на Запад, няма опция, български вицепремиер да бъде на подобно събитие в Китай"

Музеят на солта - съхранената магия на Поморие

Музеят на солта - съхранената магия на Поморие

Любопитно Преди 1 час

Поморийската луга и сол имат благоприятен ефект върху различни органи и системи в човешкия организъм

<p>Важно за родителите! Отпадат хартиените здравно-профилактични карти за ученици</p>

Важно за родителите! Личните здравно-профилактични карти стават електронни

България Преди 1 час

Цялата информация е налична в националната здравно-информационна система

д

Жечо Станков: Договорът с "Боташ" струва 6 млрд. и доведе "Булгаргаз" до фалит

България Преди 1 час

Той заяви, че Турция ще използва плащанията от България, за да заплати на Русия за изграждане на ядрени централи на своя територия

<p>Луната може да е била обитаема преди милиарди години</p>

Доклад: Луната може да е била обитаема преди милиарди години

Любопитно Преди 1 час

„Изглежда много вероятно Луната да е била обитаема по това време“

Трансджендър дъщерята на Илон Мъск сподели, че е фалирала

Трансджендър дъщерята на Илон Мъск сподели, че е фалирала

Любопитно Преди 2 часа

Тя е избрала да живее с трима съквартиранти, защото е „по-евтино“

Снимката е илюстративна

Спрете да ядете бял хляб: Три неща, които трябва да знаете

Любопитно Преди 2 часа

Редовната консумация на бял хляб може да доведе до редица сериозни здравословни проблеми, предупреждават специалисти по хранене

Русия превзе "около половината" от Купянск

Русия превзе "около половината" от Купянск

Свят Преди 2 часа

До момента няма коментар от украинска страна

<p>Сбогуване с лятото: Кои ще са най-щастливите зодии през септември</p>

Сбогуване с лятото: Кои ще са най-щастливите зодии през септември

Любопитно Преди 2 часа

Сутрините стават по-хладни и свежи, а въздухът носи онова леко, позлатено усещане за ново начало

Nano Banana: Мистериозният нов продукт на Google, който може да замени Photoshop

Nano Banana: Мистериозният нов продукт на Google, който може да замени Photoshop

Технологии Преди 2 часа

В статията ще научите четири креативни начина на ползване на новия модел

<p>Русия и Китай изместват ЕС в Сърбия</p>

Проучване: Русия и Китай изместват ЕС в Сърбия

Свят Преди 2 часа

Сръбските граждани имат най-голямо доверие в Русия - 59 процента

Тръмп коментира мистериозния предмет, изхвърлен през прозореца на Белия дом

Тръмп коментира мистериозния предмет, изхвърлен през прозореца на Белия дом

Свят Преди 2 часа

Тръмп заяви пред репортери, събрали се в Овалния кабинет във вторник, че видеото „трябва да е фалшиво“, защото бронираните прозорци на Белия дом са запечатани и много тежки

Чарли Шийн на 60: Най-лошото момче на Холивуд разказва своята истина

Чарли Шийн на 60: Най-лошото момче на Холивуд разказва своята истина

Любопитно Преди 2 часа

"Аз живея живота си на макс“, казва героят му Чарли Паркър от сериала „Двама мъже и половина“. Цитат, който идеално приляга на битието на Шийн

<p>Китай иска да определя правилата</p>

DW: Парадът в Китай е сигнал за амбициите на Си Дзинпин за новия световен ред в глобалния Юг

Свят Преди 3 часа

„В автокрациите тези военни паради са част от инструментариума, показващ реалната или желаната сила“

Всичко от днес

От мрежата

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Родени сте на тези дати? Вижте каква специалната дарба имате!

Edna.bg

8 минути овации за филм с Геро във Венеция: Вижте кой е филмът, който покори публиката (СНИМКИ)

Edna.bg

Гарначо: От дете съм фен на Челси

Gong.bg

Ямал остана без гадже преди мача с България?

Gong.bg

Почина жената, пометена от АТВ в "Слънчев бряг"

Nova.bg

Заснеха черен леопард в полето край дупнишко село (ВИДЕО)

Nova.bg