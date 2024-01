“Киев-София-Холивуд”: Руската инвазия в Украйна през очите на творците

Б ягайки от руската инвазия в Украйна, две майки се озовават на необичайно място, в киноцентъра в Бояна, в София, България. Това е най-голямото филмово студио в Източна Европа. Там са заснети над 400 холивудски филма. Вълнуващият проект проследява живота на тези две жени, които изграждат отново ежедневието си в нова страна и намират своя път във филмовата индустрия. По време на пътуването си те преодоляват множество предизвикателства и постигат успехи.

Документалният филм, озаглавен “Kyiv-Sofia-Hollywood: The Unexpected Journey of Ukrainian”, продуциран от Татяна Ворожко, проследява историята на двете украинки. Лентата е заснета в София, България, разказва порталът Voice of America (VOA).

“През 2016 г. напуснах телевизионния канал ICTV, където бях главен режисьор на две предавания. След това режисирах два популярни сериала за друг канал и направих късометражен филм, озаглавен „Като в Холивуд“, който получи много награди”, разказва бежанката Ярослава Кузменко.

“През 2010 г. се преместих в град Донецк, който много обичах. През 2014 г. обаче трябваше да напусна. Помня този ден добре - бях сама и чух първите експлозии на летището. Беше страшно. Преместихме се в Харков, а през 2017 г. най-накрая се установих в Киев”, разказва Альона Алтухова.

От началото на войната в киноцентъра са наети 30 украинци, работещи на редица длъжности, включително декорация, грим, монтаж на видеа, гардероб и специални ефекти. Студиото е дало повече от 100 000 долара за настаняване, храна, транспорт и административни услуги, за да помогне на украинските бежанци, работещи там. Откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., 7,5 милиона души са избягали в Европа. Мнозинството от тях казват, че планират да останат на място засега. Колко в крайна сметка ще се върнат в Украйна, остава неизвестно, предава VOA.