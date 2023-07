С екретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) на Украйна Олексий Данилов заяви в интервю за британския в. "Гардиън", че Киев не трябва да обръща внимание на думите на министъра на отбраната на Обединеното кралство Бен Уолъс за необходимостта да се благодари на Запада за подкрепата. Според Данилов Уолъс го е казал без да се замисли и "вече съжалява“.

Киев: Хаосът в Русия е в наша полза

Уолъс каза на срещата на върха на алианса във Вилнюс, че на Запад "хората искат да видят благодарност" за подкрепата на Украйна и Киев трябва да обърне повече внимание на това. "Ние не сме "Амазон", подчерта британският министър на отбраната, имайки предвид световната компания за интернет търговия.

Zelenskyy team is very specific mix. It is built on loyal individuals, not institutions. Young and not. Some were even pro-Russian, came from Sovieticized-Russified environment but promised changes and peace. They do not know diplomacy well. https://t.co/Hj8vJ4cbUi