Киев: Хаосът в Русия е в наша полза

Х аосът в Русия е в полза на Киев, заявиха украински длъжностни лица, предаде Ройтерс.

Предстои обаче да се види дали президентът Володимир Зеленски и неговата армия ще могат да се възползват от безредието, което наемниците от "Вагнер" създадоха с настъплението си към Москва, коментира агенцията.

Yevgeny Prigozhin, the leader of Russian mercenary group Wagner, told his forces to immediately halt their advance on Moscow and return to their camp grounds as fear of a possible violent power struggle gripped the country.https://t.co/qo3qDDMZpQ — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) June 24, 2023

Късно снощи Евгений Пригожин заяви, че спира своя "поход за справедливост“ към Москва, след като постигна споразумение, благодарение на което срещу него и наемниците му няма да бъдат повдигани наказателни обвинения.

"Светът видя, че господарите на Русия не контролират всичко. Всъщност нищо. Само пълен хаос", заяви Зеленски в редовното си вечерно видеообръщение.

Той призова съюзниците на Украйна да използват момента и да ѝ изпратят още оръжия.

Бунтът на Пригожин е най-голямото вътрешно предизвикателство пред което Владимир Путин се е изправял през 23-те години начело на държавата, отбелязва Ройтерс. Ситуацията предизвика глобални опасения за сигурността, а Вашингтон и съюзниците му проведоха редица разговори, за да координират действията си.

Wagner chief Yevgeny Prigozhin agreed to leave Russia for Belarus, the Kremlin said, in a deal apparently brokered by the Belarusian president that ends an armed insurrection, which marked the gravest threat to Putin’s authority in decades https://t.co/PQquYruabh pic.twitter.com/XGtBaysggG — CNN International (@cnni) June 25, 2023

"Всеки хаос сред вражеските редици работи в наш интерес", каза вчера и украинският външен министър Дмитро Кулеба.

Путин нарече действията на Пригожин "нож в гърба", но засега няма индикации, че властта на руския президент е застрашена.

Министерството на отбраната, ръководено Сергей Шойгу, който е лоялен съюзник на Путин, запази мълчание.

Кулеба каза, че е прекалено рано да се оценяват последиците за Украйна, но по-късно обсъди контраофанзивата на Киев по телефона с американския държавен секретар Антъни Блинкън.

Американският Държавен департамент съобщи след разговора между двамата министри, че Вашингтон ще остане "в тясно сътрудничество" с Киев, докато ситуацията се развива.

Вчера украинската армия заяви, че води настъпление в близост до села около Бахмут. Освен това Киев каза, че силите му са освободили село Красногоровка в Донецка област.

Russia-Ukraine war: June 25 updates ⤵️



Wagner chief Yevgeny Prigozhin has led his mercenary fighters out of the Russian city of Rostov-on-Don, after reaching a deal to end Saturday’s short-lived armed rebellion.



🟠 Follow our LIVE coverage: https://t.co/Pbth9JCEom pic.twitter.com/PFugyzgJjX — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 25, 2023

Успехите обаче са постепенни.

Неотдавна Зеленски призна, че контраофанзивата като цяло "върви по-бавно от желаното".

Олексий Данилов, секретар на украинския Съвет за национална сигурност и отбрана, вчера каза, че към момента не се наблюдава изтегляне на руските части от фронта. "Всички те… остават по местата си. Продължават своята съпротива", посочи Данилов.