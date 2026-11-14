България

Две последователни земетресения разлюляха Смолянско, паника в селата Виево и Кутела

Епицентърът на труса е между двете родопски села, като местните жители са усетили две последователни разлюлявания през интервал от десет минути

Стела Христова Стела Христова

14 ноември 2026, 18:20
Две последователни земетресения разлюляха Смолянско, паника в селата Виево и Кутела
Източник: БТА

З еметресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на община Смолян, показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Епицентърът е между селата Виево и Кутела, а трусът бе усетен и в Смолян.

Кметът на село Виево Венко Палчев съобщи, че жителите са усетили два труса през интервал от около десет минути, като първият е бил по-слаб, а вторият – значително по-силен. По думите му земетресението е било с хоризонтално движение.

Засега няма постъпили сигнали за нанесени материални щети, посочи Палчев. Той допълни, че преди около две-три седмици в селото също е бил усетен слаб земен трус.

Кметът на съседното село Кутела Севдалина Маркова съобщи, че земетресението е предизвикало силно безпокойство сред жителите. „Беше много сериозно. На два пъти ни удари земетресение. Хората са уплашени“, каза Маркова. По думите ѝ жителите са излезли от домовете си и в момента се намират на улицата.

Редактор: Стела Христова
Източник: Елена Павлова/БТА    
Земетресение Смолян Магнитуд 3 7 Виево Кутела БАН Трус
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Две последователни земетресения разлюляха Смолянско, паника в селата Виево и Кутела

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