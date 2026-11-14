Честит рожден ден, Чарлз! Кралят отбеляза 78-ия си рожден ден с Елтън Джон

Ч естит рожден ден, крал Чарлз!

Монархът празнува своя 78-и рожден ден днес, а Бъкингамският дворец отбеляза значимия повод в Инстаграм с нова фотография на краля редом до сър Елтън Джон.

На снимката рожденикът се усмихва до изпълнителя на "Rocketman" в обсипано със звезди студио с космическа тематика. Двамата отбелязват 50-годишнината на Кралския тръст (The King's Trust) със специално издание на предаването на Елтън Джон по Apple Music, "Rocket Hour".

"Честит рожден ден на Негово Величество!", коментира Джон под публикацията, а от профила на Кралския тръст добавиха: "Честит рожден ден на нашия кралски основател и президент ❤️🎂"

В чест на рождения ден на краля принцеса Кейт и принц Уилям споделиха публикацията в своите истории в Инстаграм с думите: "Пожелаваме много щастлив рожден ден на Негово Величество Краля!"

През 2024 г. монархът беше диагностициран с неуточнена форма на рак. Миналата година кралят заяви, че се повлиява добре от лечението и че графикът му за терапия се съкращава значително.

Миналата година, на 77-ия си рожден ден, Чарлз прекара деня в Южен Уелс с кралица Камила. Монархът не се уплаши от проливния дъжд, за да поздрави събралите се хора пред замъка Кифартва, където присъства на празничен прием. Той беше заснет да разрязва гигантска торта за рождения си ден във формата на историческата забележителност.

King Charles III celebrates his 78th birthday today. https://t.co/vhKhXV2mFV — Pop Static (@PopStaticc) November 14, 2026

Защо крал Чарлз има два рождени дни?

Макар Чарлз да е роден на 14 ноември 1948 г., официалната церемония по отбелязването на рождения ден на суверена винаги се провежда през юни. Смята се, че парадът, известен като "Trooping the Colour", е определен за официално честване на рождения ден на монарха за първи път през 1748 г., по време на управлението на Джордж II.

Бившият монарх също е бил роден през ноември, месец, който обикновено е твърде студен за тържества на открито. Затова той го обединил с летния парад "Trooping the Colour", който остава ежегоден акцент в кралския календар.

Тази година, на 13 юни, Великобритания отбеляза рождения ден на краля с пищна церемония с участието на близо 1500 военнослужещи и 200 военни коня. Хиляди почитатели на кралското семейство изпълниха улиците за събитието.

Рожденият ден на крал Чарлз идва на фона на още кралски драми

Кралят току-що приключи противоречива обиколка на Карибите, по време на която беше посрещнат с протести от хора, настояващи за репарации и извинение за историческата роля на Великобритания в търговията с роби. Въпреки ожесточените дебати, Чарлз изглеждаше в приповдигнато настроение и беше заснет да танцува по улиците на Бахамите, да дрънка с чанове и да общува с местните жители.

On behalf of our members, we would like to wish His Majesty King Charles III a Happy 78th Birthday! 📸 Photograph © Hugo Burnand #Freemasons https://t.co/fG8lLSAVR0 — United Grand Lodge of England (@UGLE_GrandLodge) November 14, 2026

През август отчужденият син на монарха, принц Хари, се завърна във Великобритания след шест години в чужбина, довеждайки съпругата си, херцогиня Меган, и двете им деца обратно да живеят в родината му. Завръщането на семейство Съсекс беше помрачено от противоречия.

Миналия месец херцогиня Меган проговори за "отвратителните обвинения" срещу нейния отчужден баща, Томас Маркъл-старши, който беше арестуван от ФБР заради предполагаемо притежание на материали със сексуално насилие над деца.

Маркъл, който се намира във федерален арест, след като сряза електронната си гривна за проследяване, отрича повдигнатите срещу него обвинения.