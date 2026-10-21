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Роклята на принцеса Кейт се заклещи под стол в неловък момент

Принцесата на Уелс слушаше внимателно по време на речта на крал Чарлз на държавния банкет в чест на султана на Оман, но изглежда не забеляза проблема с роклята си

21 октомври 2026, 14:20
Роклята на принцеса Кейт се заклещи под стол в неловък момент
Източник: Getty Images

П ринцесата на Уелс се оказа в леко „неудобно положение“ по време на държавния банкет във вторник вечерта, след как роклята ѝ се заклещи под крака на стола ѝ, съобщи Hello!.

43-годишната Катрин смая присъстващите с изключителна жълта рокля от Elie Saab, комбинирана с тиарата Lover's Knot („Любовен възел“), присъединявайки се към съпруга си принц Уилям, краля и кралицата за пищната вечеря в замъка Уиндзор в чест на султана на Оман.

Кейт Мидълтън очарова султана на Оман в жълта рокля и любимата си тиара (СНИМКИ)

Но докато крал Чарлз произнасяше речта си, хвалейки най-големия си син и отношенията между двете страни, почитателите на кралското семейство бързо забелязаха, че принцесата е изправена пред трудна ситуация с облеклото си.

„Нееееее, столът е върху роклята“, отбеляза един потребител, докато друг се притесни: „Ако се изправи, ще последва хаос“.

Източник: The Royal Family Channel/screenshot

„Някой, моля, спасете принцеса Катрин от ситуацията със стола върху роклята ѝ“, добави трети.

Докато Кейт тихо слушаше речта на свекъра си, тя изглежда не забелязваше, че наметалото на роклята ѝ е заклещено под крака на стола ѝ, което означаваше, че има риск да се разкъса.

Скоро след това обаче тя бе забелязана отново да стои права и да разговаря с гостите, така че зашеметяващият ансамбъл изглеждаше невредим.

Кейт Мидълтън очарова султана на Оман на бляскав банкет в Уиндзор
20 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън

Детайли около балния тоалет на принцесата на Уелс

За банкета принцесата носеше впечатляваща рокля от ливанския дизайнер Elie Saab с V-образно деколте и прозрачно наметало.

Тя съчета визията с любимата си тиара - Lover's Knot на кралица Мери, като добави обеците и гривната на покойната кралица, заедно с Ордена на кралското семейство на крал Чарлз III, лентата и звездата на Големия кръст на Кралския Викториански орден (GCVO).

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Изящната тиара със скъпоценни камъни е с 19 диамантени арки с „любовни възли“ и бисери.

По-рано през деня, по време на официалното посрещане на „Дачет Роуд“ в Уиндзор, принцесата носеше зелено палто от Сара Бъртън за Alexander McQueen, което е обличала и през 2025 г. и 2022 г. Тя добави и много стилна шапка от Джулиет Ботерил.

По-късно Катрин направи бърза смяна на тоалета, преди да разгледа експонати от Кралската колекция, тъй като вече не носеше дантелената горна част, с която беше забелязана по-рано през деня.

Вместо това тя заложи на кадифена зелена рокля от Norma Kamali, съчетана с кожен колан.

Пищният държавен банкет за султана на Оман

Принцесата бе настанена до султана, който бе почетен гост.

Крал Чарлз и кралица Камила посрещнаха 160 гости, сред които бяха принцът и принцесата на Уелс, кралската принцеса, херцогът и херцогинята на Глостър, премиерът Анди Бърнам и висши членове на кабинета.

Те се насладиха на предястие от шотландски рак и скариди, основно ястие от уиндзорски фазан и печена Аляска за десерт.

Кейт и тиарата Lover's Knot, която причинява болка
10 снимки
тиара Кейт
тиара Кейт
тиара Кейт
тиара Кейт

В речта си на банкета Чарлз каза, че може да има „малко по-щастливи символи за успех“ от това да гледаш как едни отношения се предават между поколенията - препратка към принца на Уелс и Сайид Тетязин, които бяха съвместни патрони на оманска експедиция.

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Кралят говори с гордост за Уилям, докато домакинстваше на султан Хайтам бин Тарик ал Саид в началото на неговото държавно посещение - само няколко часа след публикуването на интервюто на принц Хари за списание GQ, където той заяви, че „иска нещата да се получат“ със семейството му, но твърди, че други „не искат“.

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