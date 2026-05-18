Образът на Николас Мадуро изчезва от публичното пространство във Венецуела

Плакати и пропагандни материали се заменят с нови политически послания

18 май 2026, 10:39
С нимки, рисунки на летища, по пунктове за тол такси, билбордове, строителни скелета, огради за ремонти или дори върху играчки, раздавани в бедните квартали – лицето на Николас Мадуро и неговите прочутите мустаци бяха навсякъде. След залавянето му от американската армия те постепенно изчезват от общественото пространство.

„Искаме ги обратно“, пишеше на огромни плакати с образите на Мадуро и съпругата му Силия Флорес, които през януари се появиха из цялата страна, покрай основните пътни артерии, малко след залавянето на венецуелската първа двойка по време на специална операция на американските сили в Каракас. Някои от тези плакати все още стоят, но постепенно биват заменяни с други.

Държавната пропагандна машина вече отчасти се посвещава на популяризирането на временния президент на Венецуела Делси Родригес, която постепенно спря да критикува американската военна намеса и започна да приветства успешното сътрудничество с Вашингтон.

Същевременно бяха забравени исканията за освобождаването на Мадуро. Отминаха организираните от властите шествия в подкрепа на завръщането на сваления президент. Изчезнаха и споменаванията на Мадуро в много речи... Десетилетия антиимпериалистическа реторика вече са останали в миналото.

Делси Родригес предпочита да се съсредоточи върху реформите си, приети под американски натиск: амнистия за политическите затворници, нов закон за въглеводородите, реформа на миннодобивното законодателство, назначения и уволнения на ключови постове, реорганизация на съдебната система...

Мадуро не само изчезна от държавната телевизия, но и негови доверени хора или смятани за близки до него постепенно биват отстранявани.

"Делси Родригес е престъпник, нямаме нужда от руска промяна"

„Образът на бившия президент Николас Мадуро постепенно беше премахнат от обществените пространства“, подчертава Едуардо Валеро Кастро, преподавател във Факултета по политически науки на Централния университет на Венецуела.

До голяма степен това е свързано с „нова насоченост във венецуелската политика, съобразена със съществуващите на континентално ниво съюзнически отношения между Венецуела и САЩ“, добавя той.

В края на април, отговаряйки на обвиненията, че е предала Мадуро, Родригес заяви, че е била лоялна към него „до последната секунда“.

„На онези, които, водени от дребнавост и неразумност, говорят разни неща за мен, ще кажа едно: това няма значение пред задачата, която стои пред нас -  да защитим Венецуела“, добави тя.

От своя страна президентът на САЩ Доналд Тръмп отправя похвали към новия временен президент на Венецуела, като същевременно твърди, че контролира делата на страната, която има най-големите петролни резерви в света.

Временният президент на Венецуела обяви нова политическа ера

Но бивши фигури на чавизма (социалистическата доктрина на покойния президент Уго Чавес, който беше ментор на Николас Мадуро) изразиха недоволството си от реформите, провеждани от Родригес.

„Заявих по време вътрешни дискусии, че това ни превръща в обикновен протекторат на САЩ“, каза бившият депутат Марио Силва, представител на най-радикалното крило на чавизма.

„Никакъв натиск не може да оправдае сътрудничество с един агресор“, написа Силва в „отворено писмо“ до влиятелния министър на вътрешните работи Диосдадо Кабельо, който оглавява Единната социалистическа партия на Венецуела.

Критиките на Силва на свой ред предизвикаха остри реакции от много негови съпартийци, които ги смятат за неуместни. Всичко това разкрива вътрешни разломи в чавизма.

По улиците на венецуелските градове привърженици на властта все още се надяват на завръщането на Мадуро.

Мария Корино Мачадо: Никой няма доверие на Делси Родригес

„Искаме да се говори повече за него“, казва 64-годишната активистка Ана Мария Пино по време на демонстрация с искане за прекратяване на американските санкции.

„Нашата временна президентка Делси Родригес продължава да преговаря, продължава диалога, за да може президентът Николас Мадуро да се върне отново“, казва Алкимедес Риос.

21-годишният рибар Хуан Гарсия от крайбрежния щат Сукре смята, че Родригес прави каквото може в една „много сложна ситуация“.

„Действа се чрез дипломация, защото няма да го върнем със сила“, казва той за Мадуро.

Политологът Хесус Кастильо-Моледа твърди, че в рамките на чавизма Мадуро вече не символизира стабилност. Единната социалистическа партия на Венецуела „се вижда принудена да приеме тази реалност“. А „ако икономиката се подобри при Делси Родригес, Мадуро ще бъде забравен още по-бързо“.

Някои смятат, че Родригес вече води предизборна кампания и докато образът на Мадуро избледнява, се появява нов лозунг: „Делси напредва, имаш моето доверие“.

Мадуро размахва меч и се заклева да се противопостави на всеки опит на САЩ да свалят правителството му
Николас Мадуро Делси Родригес Венецуела САЩ Чавизъм Смяна на властта Политически реформи Държавна пропаганда Залавяне на Мадуро Вътрешнопартийни разломи
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

