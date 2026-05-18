Земетресение с магнитуд 5,2 уби двама души в Китай

Трусът в Южен Китай срути 13 сгради и предизвика масова евакуация Китай

18 май 2026, 09:37
З еметресение с магнитуд 5,2 разтърси Китай и причини смъртта на 2 души. Хиляди хора са били евакуирани, а 13 сгради са рухнали, предаде Франс прес, като се позова на китайски държавни медии.

Трусът е бил регистриран в Гуанси, в Южен Китай, по-специално в град Лючжоу в 00,21 ч. местно време.

Жертвите са семейна двойка. 7000 души са били евакуирани от зоната на епицентъра.

Кадри, излъчени по китайската държавна телевизия, показват камари от развалини от рухнали сгради и спасителни екипи с кучета, които издирват евентуални жертви или оцелели.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
