Земетресение с магнитуд 5,2 уби двама души в Китай

З еметресение с магнитуд 5,2 разтърси Китай и причини смъртта на 2 души. Хиляди хора са били евакуирани, а 13 сгради са рухнали, предаде Франс прес, като се позова на китайски държавни медии.
Трусът е бил регистриран в Гуанси, в Южен Китай, по-специално в град Лючжоу в 00,21 ч. местно време.
A magnitude 5.2 earthquake in China's southwest region of Guangxi early on Monday killed two and forced more than 7,000 in the city of Liuzhou to evacuate as search and rescue operations continue and authorities warn of transport disruptions.— DZRH NEWS (@dzrhnews) May 18, 2026
Жертвите са семейна двойка. 7000 души са били евакуирани от зоната на епицентъра.
Кадри, излъчени по китайската държавна телевизия, показват камари от развалини от рухнали сгради и спасителни екипи с кучета, които издирват евентуални жертви или оцелели.
🚨🇨🇳 BREAKING: A powerful 5.2 magnitude earthquake has struck Guangxi, China, triggering building collapses and a massive emergency rescue operation.— ABV (@ABV1174288) May 18, 2026
• 🏚️ Multiple homes collapsed after strong shaking
• 🚑 Large-scale rescue operation now underway
• 👨🚒 Firefighters &…