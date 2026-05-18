Технологии

Тестваме върховната лимузина на Mercedes-Benz

140 години иновации и лукс ме потопиха в незабравимо изживяване на борда на еталона в гамата на Mercedes, предлагащ абсолютно всичко в изобилие, в частност: големи и мощни двигатели, покриващи Евро 7

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

18 май 2026, 10:02
Тестваме върховната лимузина на Mercedes-Benz
Източник: CarMarket.bg

Н а летището в Хамбург ме чака шофьор с черен костюм, който ми отваря вратата и попадам в света на S-Class. На 13-инчовия екран пред мен (два са), монтиран на гърба на предната седалка, се появява Ола Калениус, The Big BOSS, който ми пожелава да се отпусна в дълбокото кожено кресло и да се наслаждавам на 140 години автомобилно съвършенство, вградени в един единствен автомобил: The S-Class.

Усещането да те возят на задните седалките в този автомобил ме кара да се отдам на размисли и страсти, които, макар да съм се стремял да ги избягвам всячески в речника си през последните 27 години, сега ми се струпват наведнъж в главата. Става въпрос за цяла камара от клишета, които обаче ще спестя. Никой обаче не може да оспори общото възприятие за Mercedes-Benz и S-Class в България. Фактът, че марката е втората по брой регистрирани автомобили в страната ни е красноречив.

За част от вас този автомобил е еталон, изглеждащ доминиращо на пътя. За тези, които са успели да седнат зад волана му (аз тествах трите основни задвижвания към момента), това е автомобил, който олицетворява върха на 140-годишното автомобилно развитие. А за онези, дорасли да седят на задната дясна седалка, или да полегнат, като си пуснат масаж дори на прасците, S-Class е луксът и статутът, за които 150 000+ евро са нищо работа.

За мое щастие имам достатъчно време, за да се замисля и за шестте предишни поколения на S-Class, най-малкото защото организаторите на този тест драйв се бяха постарали да ми покажат част от историята, която можех и да карам. Но днес светът се върти толкова бързо, че отдавна отмина времето, когато можеше да се облягаш на факта, че си въвел ABS или еърбеговете.

Източник: CarMarket.bg

2700 нови или променени части, общо 50% от целия автомобил е нов

От Mercedes са пределно наясно с предизвикателствата на конкуренцията и забързаното време, затова ни въвеждат директно в най-всеобхватното моделно обновяване, което са правили: подобрени или напълно нови 2700 части, което представлява 50% от целия автомобил.

Ако говорим само за външните промени, то те са най-малко. Естествено, откриваме ги веднага в 20% по-голямата радиаторна решетка, в която са инкорпорирани 102 звездички. Над тях, по средата на предния капак има още две, като най-голямата звезда вече е с подсветка. Разбира се, двете звезди във всеки от фаровете също са открояват много ясно, така че отпред вече имаме небосклон със 108 звезди. Самите фарове са оптимизирани, така че светлинният им сноп „бие“ до 600 м напред, а при завой осветява по-голямо пространство настрани.

Източник: CarMarket.bg

Невидимата мощ

Не толкова ясно видими са петте радара, 10 камери и 12 ултразвукови сензора, които се грижат новата S-Class да отговаря на ниво Level 2++ (по сега действащите регулации, но реално с потенциала на Level 4) за автономност, да паркира сама и да „вижда“ препятствия дори зад прегради. Информацията от всички тези системи обработва суперкомпютър с водно охлаждане, чиято изчислителна мощ се равнява на 156 TFLOPS (1 терафлоп се равнява на 1 трилион математически операции с плаваща запетая в секунда).

Не може да видите и екосистемата Mercedes-Benz Intelligent Cloud за безжични актуализации, нито виртуалния асистент, базиран на изкуствен интелект, интерфейса с „нулев слой“ и достатъчно функционалност, за да обърка дори най-технически грамотните потребители. Никой не иска да види 15-те въздушни възглавници, цифрови вентилационни отвори са осезаеми, още по-осезаеми са отопляемите предпазни колани. Въздухът се пречиства на всеки 90 секунди. Мога да продължа да изброявам различните функционалности, с които новата S-класа разполага, но ще стане скучно. И дори няма да навляза в практически неограничения арсенал, с който разполага подразделението Manufaktur…

Източник: CarMarket.bg

Алилуя, край на даунсайзинга, Евро 7 се постига с големи двигатели!

През 2026 г. изглежда шокиращо да получиш ключа за автомобил с нов V8 с две турбини. Но и това доживяхме, Алелуя! M177 Evo е широко обсъжданият агрегат с плосък колянов вал, чието приложение обикновено може да се открие в състезателни или суперспортни модели на Ferrari и McLaren. Използването на плосък колянов вал е разковничето Mercedes да запази V8, като същевременно отговори на стандарта Евро 7, който предстои да влезе в сила през ноември тази година. По този начин инженерите на Mercedes свиват пръстите на дясната си ръка и опъват само един по адрес на Брюксел, демонстрирайки, че ниските нива на СО2 емисиите вече няма да бъдат постигани за сметка на клиентите. Нещо повече, те нямат да бъдат лишени от традиционния AMG звук, защото инженерите са използвали решения, които да го гарантират, а не да прибягват до високоговорители.

Mercedes превъртя играта с хибридния CLA (тест драйв)

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Всички агрегати разчитат на 48-волтова хибридна система, която в този случай добавя 23 к.с. към 537 „коня“ на „осмака“, 750 са нютон метрите. Ускорението до 100 отнема 4,4 секунди, но най-важно е как достига отметката 250 км/ч (нямаше как да пропуснем тази възможност на отсечка без ограничение на магистралата Хамбург-Берлин): на 5-а предавка от общо 9, като единствено се чува шум от колелата и контакта им с пътя.

Източник: CarMarket.bg

Клиентите в България са привилегировани, тъй като моделът ще се предлага у нас с всички видове задвижвания и само с дългата база, достигаща почти 5,3 метра. Под всички имам предвид и две дизелови версии (ние карахме 450 d с 367+23 к.с. и 750 Нм), което е другата изненада в днешно време, тъй като лично аз бях свикнал да мисля, че дизелът е мъртъв. Но не, технологиите позволяват и той да покрива Евро 7, така че феновете на този тип задвижване може да ликуват. Защото говорим за 3,0-литров „шестак“, а не някой малък двигател.

Със същият обем е бензиновият двигател в плъг-ин хибрида 580 е, чиято системна мощност е 449+163 к.с. и 560 Нм. Батерията с капацитет 28,6 kWh обаче изяжда голяма част от обема на багажника, но пък позволява движение на ток до 116 км, като по време на моето шофиране с колегата успяхме да постигнем средно около 3 л/100 км разход на гориво. Знам, че това не е от голямо значение за клиентите на S-Class, но като показател е впечатляващо, защото се постига с кола, тежаща над 2,5 тона.

Източник: CarMarket.bg

Дисплеи, дисплеи и пак дисплеи

Сядайки зад волана, най-видимата промяна е свързана с новия MBUX Superscreen. За разлика от хиперекрана, използван от електрическия EQS, при Superscreen имаме отделно приборно табло, а 14,4-инчовият централен сензорен екран и 12,3-инчовият сензорен екран за пътника са разположени под непрекъсната стъклена повърхност, доста силно наклонена.

Човек, харесващ дигиталните джаджи, ще остане доволен от това оформление на интериора, защото усещането е за нещо от бъдещето. Но аз харесвам повече физически контролери, макар тук менютата да са станали по-бързи, сензорните команди да се регистрират с по-малко забавяне, а най-новият гласов асистент на Mercedes, поддържан от генеративен изкуствен интелект, да обработва по-естествени разговори с по-голяма последователност.

Преработеният волан, въведен от други нови модели през последните месеци, заменя чувствителния на допир плъзгач за сила на звука с въртящо се колелце. И именно тези дребни детайли на мен ми правят голямо впечатление, освен миризмата на естествена кожа, като особено внимания трябва да отделя на металните тонколони на Burmaster аудио системата. Опционалното й изпълнение е с 35 високоговорителя, включително по два в облегалките на седалките, за да усеща човек музиката с всички фибри на тялото си.

Източник: CarMarket.bg

Изолация от външния свят

Това, което продължава да отличава S-класата, е способността ѝ да изолира пътниците си от външния свят. Във версията с дълга база (5304 мм), единственият тип каросерия, предлаган в България, задната дясна седалка остава основният акцент в интериора. Преработена развлекателна система с по-големи 13,1-инчови задни дисплеи, подвижни цифрови дистанционни управления в средния подлакътник и възможност за видео разговори (могат да се водят четири едновременно в колата), превръщат S-класата в мобилен офис, но без крещяща показност, което е и смисълът.

Върховното качество на материалите го приемам за даденост, като тук усещането е за пълно спокойствие. Дясната Lounge седалка позволява човек да полегне след напрегнат ден, като дори намирам за излишно да спомена, че тя предлага различни програми за масаж. Усещането, което цари отзад, е за правилно интегрирана среда, а не толкова за технологична витрина. Гласувам с две ръце за това. Единствено отчетливата работа на електромоторите на седалката ме озадачават. Отопляемите предпазни колани, затоплящи се до 44°C, и електрическият въздушен филтър, който пречиства въздуха в кабината на всеки 90 секунди, са убедителни допълнения към общото състояние на духа на задните две седалки.

Източник: CarMarket.bg

Идилично поведение на пътя

Тук S-класата блести. Независимо кой двигател изберете, нашият опит с обновената S-класа разкрива автомобил с внушителна возия, която е трудна за откриване на друго място.

Всичко, което се случва на пътя, протича плавно, без напрежение, при пълно отсъствие на паразитни шумове. Ускорението е плавно, каквато е и работата на 9-степенната трансмисия. Стандартното пневматично окачване постига добър баланс между отзивчивост и поемане на неравностите, за да осигури на пътниците утопията, която търсят. Стандартно моделът идва със завиващи на 4,5 градуса задна ос, която спомага на път с повече завои. Като опция задната ос може да се „скърши“ до 10 градуса, което е ясно видимо на място, когато завъртите волана. В този случай дългата лимузина става по-поврътлива на място от хечбек от В-сегмента.

Източник: CarMarket.bg

При висока скорост, когато сменяш лентите на аутобана, автомобилът се усеща толкова стабилен и вдъхващ увереност, колкото и при 110 км/ч.

Настройката на шасито също допринася за това усещане за стабилност и е точно както бихте очаквали от S-класа. Купето е изолирано от пътя по начин, който прави цената от 150 000 евро да изглежда разумна.

Leapmotor B10 се цепи от колектива с две уникални свойства (тест драйв)

Peugeot 308 обезличава голяма част от конкурентите си (тест драйв)

Опционалният електрохидравличен E-Active Body Control самонивелира каросерията, а облачната комуникация с други „Мерцедеси“ позволява амортисьорите да се подготвят за предстояща неравност на пътя, за да не се наруши спокойствието на борда.

Плавното спиране е друг компонент, който отличава S-класата. Дори при плъг-ин хибрида, който комбинира регенеративно спиране с фрикционни спирачки, автомобилът спира изключително плавно, без да има и най-малко вторично поклащане напред-назад при пълно спиране на място.

Източник: CarMarket.bg

Конкурентът и цените

Говоря в единствено число, защото за мен тук има само един единствен конкурент, обновената Серия 7. Двата модела дебютираха заедно пред публика в Пекин, винаги вървят ръка за ръка на пазара, борейки се за приза „Най-добър от най-добрите“.

Разликата между двата модела се открива във факта, че баварците извадиха едновременно електрическата и конвенционална 7-Series, докато при Mercedes двата модела са различни (още известно време), с различни обозначения.

У нас Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC L стартира от 129 960 евро с ДДС. Най-евтината бензинова версия е 450 4MATIC L, започваща от 133 560 евро. S 580 4MATIC L и S 580 е 4MATIC L са с 2760 евро – 148 080 спрямо 150 840 евро. След тези цени имате 11 листа с опции.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Mercedes-Benz S 580 4MATIC L

Размери

Дължина, мм: 5304

Широчина, мм: 1921

Височина, мм: 1503

Междуосие, мм: 3216

Тегло, кг: около 2270

Двигател

Тип: 8-цилиндров, битурбо

Работен обем, куб. см: 3982

Макс. мощност, к.с.: 537+23

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 750 при 2500-4500

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 250

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 4,4

Среден разход, л/100 км: 11,3-10,6

Вредни емисии СО2, г/км: 258-241

Базова цена на модификацията, евро с ДДС: 148 080

Още ревюта на най-новите модели на българския пазар четете на CarMarket.bg

Автор: Пламен Георгиев
Mercedes Мерцедес S-класа Mercedes-Benz S-Class тест драйв
Последвайте ни
Временна организация на движението по бул.

Временна организация на движението по бул. "Ал. Стамболийски" заради реконструкция на трамваен релсов път

Пищна сватба: 16-годишната дъщеря на Тайсън Фюри се омъжи в рокля с 15-метров шлейф

Пищна сватба: 16-годишната дъщеря на Тайсън Фюри се омъжи в рокля с 15-метров шлейф

Саня Армутлиева: DARA има потенциал за глобална кариера

Саня Армутлиева: DARA има потенциал за глобална кариера

Убийството на Тупак: Заподозреният Дейвис не се притеснява от книгата с разкрития на Шуг Найт

Убийството на Тупак: Заподозреният Дейвис не се притеснява от книгата с разкрития на Шуг Найт

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
7 съвета за отглеждане на здрава котка

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Ексклузивно

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Преди 17 часа
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Ексклузивно

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Преди 16 часа
Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение
Ексклузивно

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Преди 14 часа
Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ
Ексклузивно

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж е задържан за палеж на пет автомобила и валяк в Белослав

Мъж е задържан за палеж на пет автомобила и валяк в Белослав

България Преди 17 минути

Полицията във Варна разследва умишлен пожар с тежки щети Белослав

Зад кулисите на триумфа: DARA разкри подробности за подготовката си за "Евровизия"

Зад кулисите на триумфа: DARA разкри подробности за подготовката си за "Евровизия"

България Преди 23 минути

Тя сподели, че ако не е бил съпругът ѝ, е нямало да участва в конкурса

<p>Жена загина при преобръщане на автомобил край Генерал Тошево</p>

74-годишна жена е загинала при преобръщане на автомобил край Генерал Тошево

България Преди 54 минути

Шофьорът е изгубил контрол над автомобила

"Обичам те, братко!": Коди Джонсън триумфира на кънтри наградите

"Обичам те, братко!": Коди Джонсън триумфира на кънтри наградите

Любопитно Преди 1 час

Коди Джонсън стана големият победител на 61-вите награди за кънтри музика (ACM). Изпълнителят спечели най-престижната статуетка, но изненада всички, като я посвети на Люк Комбс и разказа за огромната саможертва, която колегата му е направил

МРРБ спира плащанията по "старата методика" за строителни проекти

МРРБ спира плащанията по "старата методика" за строителни проекти

България Преди 1 час

Регионалният министър Иван Шишков обяви промени в индексацията в сектора

Смартфонът ли е причината за демографския срив

Смартфонът ли е причината за демографския срив

Преди 1 час

Милиарди хора използват смартфоните си по целия свят и разчитат на тях за цялата си комуникация и онлайн присъствие. Според ново проучване обаче тези устройства може да са и в основата на проблемите на мнозина, отчуждаването и липсата на близост

<p>България започва подготовка за домакинство на &quot;Евровизия&quot; 2027</p>

Евтим Милошев: България започва подготовка за домакинство на "Евровизия" 2027

България Преди 1 час

Министерският съвет създава организация за провеждането на конкурса

<p>Земетресение уби двама души в Китай</p>

Земетресение с магнитуд 5,2 уби двама души в Китай

Свят Преди 1 час

Трусът в Южен Китай срути 13 сгради и предизвика масова евакуация Китай

Авария в блок в "Младост" превърна абонатна станция в сауна

Авария в блок в "Младост" превърна абонатна станция в сауна

България Преди 1 час

Температурите достигат 45 градуса, жители сигнализират за течове

Нова заплаха: Мистериозният вид на ебола - Бундибугио, за който няма ваксина

Нова заплаха: Мистериозният вид на ебола - Бундибугио, за който няма ваксина

Свят Преди 1 час

Това е критичен момент в развитието на заразата. Налице е несигурност относно това докъде се е разпространила тя, но вече има почти 250 предполагаеми случая и 80 смъртни случая

Мъчения, затвор и екзекуция: Историята на християнките, отказали да се преклонят пред езически култ

Мъчения, затвор и екзекуция: Историята на християнките, отказали да се преклонят пред езически култ

Любопитно Преди 2 часа

Жените отказват да се отрекат от вярата си по време на гоненията на Диоклетиан Анкара

Петролът поскъпна до двуседмичен връх след атаки в близост до АЕЦ в ОАЕ

Петролът поскъпна до двуседмичен връх след атаки в близост до АЕЦ в ОАЕ

Свят Преди 2 часа

Пазарите реагират на риск от ескалация и нарушени доставки Ормузки прото

<p>Йотова посети завод край Баку, изграден с изцяло българска инвестиция</p>

Президентът Илияна Йотова посети завод край Баку, изграден с изцяло българска инвестиция

Свят Преди 2 часа

Йотова е в азербайджанската столица за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум

<p>Отношенията между САЩ и Куба отново се изострят</p>

Куба заяви готовност за самоотбрана при военен конфликт със САЩ

Свят Преди 2 часа

Напрежението между Хавана и Вашингтон отново се засилва

Корабът, засегнат от хантавирус, пристига в Ротердам за дезинфекция

Корабът, засегнат от хантавирус, пристига в Ротердам за дезинфекция

Свят Преди 3 часа

Властите очакват рискът да намалее след прилагане на контролни мерки

Асошиейтед прес отчете силното представяне на DARA на "Евровизия"

Асошиейтед прес отчете силното представяне на DARA на "Евровизия"

България Преди 3 часа

Песента "Бангарaнга" донесе победата на Дара на финала на конкурса Евровизия

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Завръщане: Симона Халачева с три нови роли в театъра

Edna.bg

Галин от „Hell's Kitchen” срещнал любовта зад граница, празнува с 2 сватби

Edna.bg

След третата поредна титла: Palms Bet награди ВК “Левски София” с премия от 20 000 евро

Gong.bg

Веласкес: Помня Наско Сираков още като играч на Мондиала в САЩ

Gong.bg

Иван Шишков: Спираме всякакви плащания за строителство по старата методика

Nova.bg

Пролетни дъждове в сезона на баловете

Nova.bg