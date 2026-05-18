Тестваме върховната лимузина на Mercedes-Benz

Н а летището в Хамбург ме чака шофьор с черен костюм, който ми отваря вратата и попадам в света на S-Class. На 13-инчовия екран пред мен (два са), монтиран на гърба на предната седалка, се появява Ола Калениус, The Big BOSS, който ми пожелава да се отпусна в дълбокото кожено кресло и да се наслаждавам на 140 години автомобилно съвършенство, вградени в един единствен автомобил: The S-Class.

Усещането да те возят на задните седалките в този автомобил ме кара да се отдам на размисли и страсти, които, макар да съм се стремял да ги избягвам всячески в речника си през последните 27 години, сега ми се струпват наведнъж в главата. Става въпрос за цяла камара от клишета, които обаче ще спестя. Никой обаче не може да оспори общото възприятие за Mercedes-Benz и S-Class в България. Фактът, че марката е втората по брой регистрирани автомобили в страната ни е красноречив.

За част от вас този автомобил е еталон, изглеждащ доминиращо на пътя. За тези, които са успели да седнат зад волана му (аз тествах трите основни задвижвания към момента), това е автомобил, който олицетворява върха на 140-годишното автомобилно развитие. А за онези, дорасли да седят на задната дясна седалка, или да полегнат, като си пуснат масаж дори на прасците, S-Class е луксът и статутът, за които 150 000+ евро са нищо работа.

За мое щастие имам достатъчно време, за да се замисля и за шестте предишни поколения на S-Class, най-малкото защото организаторите на този тест драйв се бяха постарали да ми покажат част от историята, която можех и да карам. Но днес светът се върти толкова бързо, че отдавна отмина времето, когато можеше да се облягаш на факта, че си въвел ABS или еърбеговете.

2700 нови или променени части, общо 50% от целия автомобил е нов

От Mercedes са пределно наясно с предизвикателствата на конкуренцията и забързаното време, затова ни въвеждат директно в най-всеобхватното моделно обновяване, което са правили: подобрени или напълно нови 2700 части, което представлява 50% от целия автомобил.

Ако говорим само за външните промени, то те са най-малко. Естествено, откриваме ги веднага в 20% по-голямата радиаторна решетка, в която са инкорпорирани 102 звездички. Над тях, по средата на предния капак има още две, като най-голямата звезда вече е с подсветка. Разбира се, двете звезди във всеки от фаровете също са открояват много ясно, така че отпред вече имаме небосклон със 108 звезди. Самите фарове са оптимизирани, така че светлинният им сноп „бие“ до 600 м напред, а при завой осветява по-голямо пространство настрани.

Невидимата мощ

Не толкова ясно видими са петте радара, 10 камери и 12 ултразвукови сензора, които се грижат новата S-Class да отговаря на ниво Level 2++ (по сега действащите регулации, но реално с потенциала на Level 4) за автономност, да паркира сама и да „вижда“ препятствия дори зад прегради. Информацията от всички тези системи обработва суперкомпютър с водно охлаждане, чиято изчислителна мощ се равнява на 156 TFLOPS (1 терафлоп се равнява на 1 трилион математически операции с плаваща запетая в секунда).

Не може да видите и екосистемата Mercedes-Benz Intelligent Cloud за безжични актуализации, нито виртуалния асистент, базиран на изкуствен интелект, интерфейса с „нулев слой“ и достатъчно функционалност, за да обърка дори най-технически грамотните потребители. Никой не иска да види 15-те въздушни възглавници, цифрови вентилационни отвори са осезаеми, още по-осезаеми са отопляемите предпазни колани. Въздухът се пречиства на всеки 90 секунди. Мога да продължа да изброявам различните функционалности, с които новата S-класа разполага, но ще стане скучно. И дори няма да навляза в практически неограничения арсенал, с който разполага подразделението Manufaktur…

Алилуя, край на даунсайзинга, Евро 7 се постига с големи двигатели!

През 2026 г. изглежда шокиращо да получиш ключа за автомобил с нов V8 с две турбини. Но и това доживяхме, Алелуя! M177 Evo е широко обсъжданият агрегат с плосък колянов вал, чието приложение обикновено може да се открие в състезателни или суперспортни модели на Ferrari и McLaren. Използването на плосък колянов вал е разковничето Mercedes да запази V8, като същевременно отговори на стандарта Евро 7, който предстои да влезе в сила през ноември тази година. По този начин инженерите на Mercedes свиват пръстите на дясната си ръка и опъват само един по адрес на Брюксел, демонстрирайки, че ниските нива на СО2 емисиите вече няма да бъдат постигани за сметка на клиентите. Нещо повече, те нямат да бъдат лишени от традиционния AMG звук, защото инженерите са използвали решения, които да го гарантират, а не да прибягват до високоговорители.

Всички агрегати разчитат на 48-волтова хибридна система, която в този случай добавя 23 к.с. към 537 „коня“ на „осмака“, 750 са нютон метрите. Ускорението до 100 отнема 4,4 секунди, но най-важно е как достига отметката 250 км/ч (нямаше как да пропуснем тази възможност на отсечка без ограничение на магистралата Хамбург-Берлин): на 5-а предавка от общо 9, като единствено се чува шум от колелата и контакта им с пътя.

Клиентите в България са привилегировани, тъй като моделът ще се предлага у нас с всички видове задвижвания и само с дългата база, достигаща почти 5,3 метра. Под всички имам предвид и две дизелови версии (ние карахме 450 d с 367+23 к.с. и 750 Нм), което е другата изненада в днешно време, тъй като лично аз бях свикнал да мисля, че дизелът е мъртъв. Но не, технологиите позволяват и той да покрива Евро 7, така че феновете на този тип задвижване може да ликуват. Защото говорим за 3,0-литров „шестак“, а не някой малък двигател.

Със същият обем е бензиновият двигател в плъг-ин хибрида 580 е, чиято системна мощност е 449+163 к.с. и 560 Нм. Батерията с капацитет 28,6 kWh обаче изяжда голяма част от обема на багажника, но пък позволява движение на ток до 116 км, като по време на моето шофиране с колегата успяхме да постигнем средно около 3 л/100 км разход на гориво. Знам, че това не е от голямо значение за клиентите на S-Class, но като показател е впечатляващо, защото се постига с кола, тежаща над 2,5 тона.

Дисплеи, дисплеи и пак дисплеи

Сядайки зад волана, най-видимата промяна е свързана с новия MBUX Superscreen. За разлика от хиперекрана, използван от електрическия EQS, при Superscreen имаме отделно приборно табло, а 14,4-инчовият централен сензорен екран и 12,3-инчовият сензорен екран за пътника са разположени под непрекъсната стъклена повърхност, доста силно наклонена.

Човек, харесващ дигиталните джаджи, ще остане доволен от това оформление на интериора, защото усещането е за нещо от бъдещето. Но аз харесвам повече физически контролери, макар тук менютата да са станали по-бързи, сензорните команди да се регистрират с по-малко забавяне, а най-новият гласов асистент на Mercedes, поддържан от генеративен изкуствен интелект, да обработва по-естествени разговори с по-голяма последователност.

Преработеният волан, въведен от други нови модели през последните месеци, заменя чувствителния на допир плъзгач за сила на звука с въртящо се колелце. И именно тези дребни детайли на мен ми правят голямо впечатление, освен миризмата на естествена кожа, като особено внимания трябва да отделя на металните тонколони на Burmaster аудио системата. Опционалното й изпълнение е с 35 високоговорителя, включително по два в облегалките на седалките, за да усеща човек музиката с всички фибри на тялото си.

Изолация от външния свят

Това, което продължава да отличава S-класата, е способността ѝ да изолира пътниците си от външния свят. Във версията с дълга база (5304 мм), единственият тип каросерия, предлаган в България, задната дясна седалка остава основният акцент в интериора. Преработена развлекателна система с по-големи 13,1-инчови задни дисплеи, подвижни цифрови дистанционни управления в средния подлакътник и възможност за видео разговори (могат да се водят четири едновременно в колата), превръщат S-класата в мобилен офис, но без крещяща показност, което е и смисълът.

Върховното качество на материалите го приемам за даденост, като тук усещането е за пълно спокойствие. Дясната Lounge седалка позволява човек да полегне след напрегнат ден, като дори намирам за излишно да спомена, че тя предлага различни програми за масаж. Усещането, което цари отзад, е за правилно интегрирана среда, а не толкова за технологична витрина. Гласувам с две ръце за това. Единствено отчетливата работа на електромоторите на седалката ме озадачават. Отопляемите предпазни колани, затоплящи се до 44°C, и електрическият въздушен филтър, който пречиства въздуха в кабината на всеки 90 секунди, са убедителни допълнения към общото състояние на духа на задните две седалки.

Идилично поведение на пътя

Тук S-класата блести. Независимо кой двигател изберете, нашият опит с обновената S-класа разкрива автомобил с внушителна возия, която е трудна за откриване на друго място.

Всичко, което се случва на пътя, протича плавно, без напрежение, при пълно отсъствие на паразитни шумове. Ускорението е плавно, каквато е и работата на 9-степенната трансмисия. Стандартното пневматично окачване постига добър баланс между отзивчивост и поемане на неравностите, за да осигури на пътниците утопията, която търсят. Стандартно моделът идва със завиващи на 4,5 градуса задна ос, която спомага на път с повече завои. Като опция задната ос може да се „скърши“ до 10 градуса, което е ясно видимо на място, когато завъртите волана. В този случай дългата лимузина става по-поврътлива на място от хечбек от В-сегмента.

При висока скорост, когато сменяш лентите на аутобана, автомобилът се усеща толкова стабилен и вдъхващ увереност, колкото и при 110 км/ч.

Настройката на шасито също допринася за това усещане за стабилност и е точно както бихте очаквали от S-класа. Купето е изолирано от пътя по начин, който прави цената от 150 000 евро да изглежда разумна.

Опционалният електрохидравличен E-Active Body Control самонивелира каросерията, а облачната комуникация с други „Мерцедеси“ позволява амортисьорите да се подготвят за предстояща неравност на пътя, за да не се наруши спокойствието на борда.

Плавното спиране е друг компонент, който отличава S-класата. Дори при плъг-ин хибрида, който комбинира регенеративно спиране с фрикционни спирачки, автомобилът спира изключително плавно, без да има и най-малко вторично поклащане напред-назад при пълно спиране на място.

Конкурентът и цените

Говоря в единствено число, защото за мен тук има само един единствен конкурент, обновената Серия 7. Двата модела дебютираха заедно пред публика в Пекин, винаги вървят ръка за ръка на пазара, борейки се за приза „Най-добър от най-добрите“.

Разликата между двата модела се открива във факта, че баварците извадиха едновременно електрическата и конвенционална 7-Series, докато при Mercedes двата модела са различни (още известно време), с различни обозначения.

У нас Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC L стартира от 129 960 евро с ДДС. Най-евтината бензинова версия е 450 4MATIC L, започваща от 133 560 евро. S 580 4MATIC L и S 580 е 4MATIC L са с 2760 евро – 148 080 спрямо 150 840 евро. След тези цени имате 11 листа с опции.

Технически характеристики

Mercedes-Benz S 580 4MATIC L

Размери

Дължина, мм: 5304

Широчина, мм: 1921

Височина, мм: 1503

Междуосие, мм: 3216

Тегло, кг: около 2270

Двигател

Тип: 8-цилиндров, битурбо

Работен обем, куб. см: 3982

Макс. мощност, к.с.: 537+23

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 750 при 2500-4500

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 250

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 4,4

Среден разход, л/100 км: 11,3-10,6

Вредни емисии СО2, г/км: 258-241

Базова цена на модификацията, евро с ДДС: 148 080

