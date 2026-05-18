Свят

Смъртоносният хантавирус стигна Канада – потвърдиха нов заразен

До момента общо 12 случая на хантавирус по света са свързани с круизния кораб, включително този на канадския гражданин

18 май 2026, 10:33
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

А генцията за обществено здраве на Канада потвърди положителен случай на хантавирус при канадски гражданин, който се намира под изолация в Британска Колумбия, след като е напуснал круизния кораб, засегнат от смъртоносно огнище на заразата.

В съобщение за медиите в неделя Агенцията за обществено здраве на Канада (PHAC) заяви, че лабораторните изследвания, извършени от Националната микробиологична лаборатория в Уинипег, са потвърдили, че един пасажер, жител на Юкон, е дал положителен резултат. Пробата на неговия спътник е потвърдена като отрицателна за вируса, след като пробите са били изпратени от Британска Колумбия.

Случаят беше съобщен публично за първи път в събота от д-р Бони Хенри, главен здравен инспектор на провинция Британска Колумбия, която тогава заяви, че тестът е показал „предполагаем положителен“ резултат, пише CBC.

Хенри поясни, че пасажерът, част от двойка от Юкон, изолирана на остров Ванкувър, е бил хоспитализиран, след като по-рано през седмицата е развил леки симптоми, включително треска и главоболие.

„Към момента няма идентифицирани други случаи. Всички високорискови контактни лица са изолирани и ще продължат да бъдат под строг контрол от местните органи за обществено здравеопазване“, съобщиха от PHAC.

От агенцията допълниха, че общият риск за населението в Канада от огнището на Андес хантавирус (Andes hantavirus), свързано с кораба, остава нисък. „Всички потвърдени случаи до момента са на пасажери или екипаж от круизния кораб „Хондиус“. Предвид сериозността на този вирус, ние предприемаме превантивен подход, за да гарантираме, че канадците са защитени“, добавиха от ведомството.

В изявлението д-р Джос Раймър, главен здравен инспектор на Канада, благодари на органите за обществено здравеопазване и на служителите на първа линия в Британска Колумбия „за всеотдайните грижи, които полагат, и за непрекъснатото управление на ситуацията, както и на пътниците – за тяхното съдействие спрямо указанията на здравните власти с цел опазване на безопасността на останалите хора“.

Експерт: Рискът продължава да бъде нисък

Д-р Линора Саксинджър, експерт по инфекциозни болести в Университета на Албърта, заяви, че рискът от огнището на хантавирус на кораба продължава да бъде нисък за широката общественост, дори и след потвърдения случай. Заболелият канадски гражданин е бил на кораба, където е възникнало първоначалното огнище, обясни тя, и е дал положителен резултат по време на инкубационния период.

„Това, което би ме притеснило най-много при всяка ситуация с епидемично огнище, е ако започнем да виждаме второ или трето поколение на предаване на заразата извън хората, които са били изложени на контакт с източника на кораба, където очевидно е имало висок вирусен товар. Или ако имаше някакъв вид несвързано предаване – тоест да се появи нов случай и да не се знае откъде е дошла заразата“, каза тя. 

Данни за изолираните лица

Общо четирима души бяха транспортирани със самолет до остров Ванкувър, след като са били на кораба, и вече са били в изолация, когато лицето, което сега е с положителен тест, е започнало да проявява симптоми.

Здравните служители на Британска Колумбия съобщиха в събота, че трима от четиримата в момента се лекуват в болници, докато четвъртият човек продължава да се изолира у дома.

Те са идентифицирани като:

  • Двойка в 70-те си години от Юкон;
  • Лице в 70-те си години от остров Ванкувър;
  • Гражданин на Британска Колумбия в 50-те си години, който живее в чужбина.

Саксинджър отбеляза, че напредналата възраст поставя хората в по-висок риск от тежко протичане на заболяването. Тя обаче подчерта, че групата е била прехвърлена от кораба по медицински безопасен начин и след това с нея е постъпено правилно при приземяването. „Ето защо не мисля, че това наистина променя уравнението на риска за когото и да било друг“, каза тя.

До момента общо 12 случая на хантавирус по света са свързани с круизния кораб, включително този на канадския гражданин.

В четвъртък главният здравен инспектор на Канада заяви, че 26 души от цялата страна, които се считат за нискорискови, са били помолени да следят за симптоми, докато други девет души, включително споменатата двойка, са били класифицирани като високорискови. Тези високорискови лица в Онтарио, Албърта и Британска Колумбия са били помолени да се изолират и са под наблюдение.

Източник: CBS    
