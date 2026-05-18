Временна организация на движението по бул. "Ал. Стамболийски" заради реконструкция на трамваен релсов път

О т 18 май 2025 г. се въвежда временна организация на движението заради реконструкция на трамвайния релсов път и пътните платна по бул. „Ал. Стамболийски“ в участъка от бул. „Константин Величков“ до ул. „Западна“, съобщават от официалната фейсбук страница на Център за градска мобилност.

В рамките на промените се възстановява маршрутът на трамвай № 10, а трамвай № 8 продължава да се движи по постоянния си маршрут.

Разкрива се и нова трамвайна линия № 13 с маршрут МС „Витоша“ – гара „Захарна фабрика“.

Също така се променя маршрутът на трамвай № 1.

От ЦГМ уточняват, че въведената временна организация на движението ще бъде в сила до 17 ноември 2026 г., като е публикувана и карта с новата организация и маршрутите на линиите.