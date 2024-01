Организаторите на „Евровизия“ се противопоставиха на изключването на Израел от конкурса

О рганизаторите на песенния конкурс „Евровизия“ се противопоставиха на призивите за изключване на Израел от музикалното събитие заради войната в Газа, съобщава ДПА.

„Европейският съюз за телевизия и радиоразпръскване (EBU) се ангажира да гарантира, че конкурсът за песен „Евровизия“ остава неполитическо събитие, което обединява публиката по света чрез музиката“, заявиха организаторите в отговор на запитване на ДПА до централата на EBU в Женева в четвъртък.

Това е конкурс за телевизии, а не за правителства, се казва още в съобщението.

Swedish Left Party: Exclude Israel from Eurovision



– It's not the right signal for Sweden to give such a state a place on the stage, says the Swedish Left Party leader Nooshi Dadgostar.#Eurovision #Israel #NooshiDadgostar #vänsterpartiethttps://t.co/MRxEuco0a9