Свят

Мъж простреля с прашка по деца, защото вдигали шум

18 май 2026, 09:52
Източник: БТА

М ъж на 63 години от Велико Търново е задържан от служители на полицейското управление, след като е стрелял с прашка по деца. Няколко от децата са с леки наранявания, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за случая е получен в неделя около 19:00 часа. По данни на подателя на сигнала, негов съсед е стрелял по деца, имало и пострадали. Изпратеният на адреса в областния град полицейски екип е установил, че 63-годишен местен жител се дразнел от шума на играещи около блока деца и стрелял по тях с прашка с топчета. Установено е, че няколко от децата са с леки наранявания. Извършено е претърсване в жилището на мъжа. Прашката и топчетата са иззети. Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая се води досъдебно производство, допълниха от Областната дирекция.

Източник: БТА, Антоанета Бълдъркова    
