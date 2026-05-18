"Обичам те, братко!": Коди Джонсън триумфира на кънтри наградите

К оди Джонсън спечели най-желаното отличие за „Изпълнител на годината“ на наградите ACM за 2026 г. и изненада феновете, като посвети победата си на своя колега и конкурент в категорията Люк Комбс, пише PEOPLE.

„Има един човек, номиниран за тази награда, когото лично съм наблюдавал как посвещава целия си живот на кънтри музиката“, заяви Джонсън в емоционалната си реч, визирайки Комбс.

38-годишният кънтри певец грабна престижната статуетка по време на бляскавата церемония в неделя, 17 май, в „MGM Grand Garden Arena“ в Лас Вегас. Вечерта отбеляза третата му номинация в категорията и първия му голям триумф.

В речта си при приемането на приза Джонсън призна пред публиката, че жестът му вероятно е бил „неочакван за мнозина“.

„Бях до него в онази нощ в Австралия, когато съпругата му раждаше единия от синовете им. Видях болката и пълното съкрушение на лицето му от това, че не може да бъде до нея. Той беше на другия край на света, за да свири пред препълнена зала. На следващата вечер обаче излезе на сцената и направо я взриви. Излезе и даде всичко от себе си, за да проповядва посланието на кънтри музиката пред хиляди австралийци“, разказа Джонсън.

„Затова тази вечер искам да посветя първата си награда „Изпълнител на годината“ на моя приятел Люк Комбс. Обичам те, братко“, завърши той.

Джонсън беше подгряващ изпълнител в световното турне на Комбс през 2023 г. Комбс, който има три деца от съпругата си Никол, пропусна раждането на втория си син, Бо, през август същата година заради поети ангажименти в Австралия. Двамата са родители още на 3-годишния Текс и на малкия Чет, който се роди през февруари.

В категорията за „Изпълнител на годината“ Комбс и Джонсън се състезаваха в изключително силна компания срещу Меган Морони, Лейни Уилсън, Крис Стейпълтън, Джели Рол и Морган Уолън. По-рано същата вечер Джонсън грабна и наградата за най-добър певец на годината.

Гласовитият изпълнител издаде последния си албум „Leather“ през 2023 г., а десетият му студиен проект „Banks of the Trinity“ се очаква да излезе на пазара на 26 юни. Неговото парче „The Fall“ миналата година постигна сериозен успех, достигайки до Топ 10 в престижните кънтри класации на Billboard. През януари той се включи и в ремикса на хита на Брандън Лейк „When a Cowboy Prays“.

Водещ на 61-вите награди на Академията за кънтри музика беше легендарната Шаная Туейн, която сподели, че е развълнувана да бъде домакин в Лас Вегас – място, което чувства като свой втори дом.

„За мен е огромна чест да бъда част от тази невероятна вечер, посветена на най-големите звезди в жанра, особено в година, в която толкова много талантливи жени доминират сред номинациите“, сподели тя преди шоуто.

Сред изпълнителите на сцената тази година изпъкнаха Миранда Ламбърт, Кейси Мъсгрейвс, „Little Big Town“ и Райли Грийн. Мъсгрейвс представи нова песен от предстоящия си албум „Middle of Nowhere“, Лейни Уилсън направи премиера на сингъла „Can't Sit Still“, а Грийн представи своята интерпретация на парчето „Change My Mind“.