74-годишна жена е загинала при преобръщане на автомобил край Генерал Тошево

Д ва пътни инцидента са станали в област Добрич в почивните дни, при единия е загинала жена, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Катастрофа е станала по обяд на 16 май, събота, в района на село Узово, община Генерал Тошево, като в нея е загинала на място 74-годишна жена. Полицаите са установили, че 61-годишният шофьор предприема резки маневри и губи контрол над превозното средство, след което то се обръща по таван на пътното платно.

Другият инцидент е станал в Добрич, също в събота, където на площад „Свобода“ при маневра на заден ход 86-годишен шофьор блъска движеща се по пътното платно жена на 92-години. Вследствие на инцидента, жената е настанена в болницата в Добрич с комоцио, травма на коляно и наранявания, без опасност за живота. Шофьорът е с отрицателни проби за алкохол и наркотични вещества.