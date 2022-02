"Кажете на света, че сме в опасност": Разкази от украински граждани

Русия започна военна операция в Украйна, има съобщения за експлозии и обстрел в множество градове и далеч извън бунтовните източни региони, държани от подкрепяни от Русия бунтовници.

Хората в Киев, столицата на Украйна, се подслониха в метрото, след като сирените за въздушно нападение прозвучаха в града на 24 февруари 2022 г.

Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви по телефона пред репортер на германския вестник "Билд", че ситуацията в Киев засега е под контрол.

"Ситуацията в Киев засега е под контрол, но, разбира се, хората са притеснени. Ние сме във война и се борим за страната си, но се нуждаем от подкрепата на целия свят и от наистина незабавно от болезнени санкции срещу Русия", обясни градоначалникът.

Местните жители започнаха да се крият в бомбоубежища, следейки новините от мобилните си устройства.

След обявяването на атаката на Русия група хора в Харков, Украйна, коленичиха на централния площад в града и започнаха да се молят, съобщават от Yahoo News. Североизточният град Харков е само на около 40км от границата с Русия и е мястото, където бяха забелязани и чути някои силни експлозии по-рано същата сутрин.

Голяма част от хората решиха да напуснат Киев, за да избягат от потенциални взривове, предизвиквайки големи задръствания на изхода на града.

People flock to leave #Kyiv as Russian President Vladimir Putin commenced an attack on #Ukraine overnight, with explosions reported in multiple cities. 📸: @PierreCrom pic.twitter.com/n6qPnuqPaA