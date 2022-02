Кризисен щаб се събра у нас заради Украйна, българи са поискали евакуация

К ъм момента около 102-ма български граждани са заявили желание да бъдат евакуирани от Украйна. Очаква се да започне сухопътна евакуация, информират от МВнР.

Външният министър Теодора Генчовска разпореди на дипломатите от мисиите на България в Полша, Румъния и Молдова да отидат на граничните пунктове и да оказват съдействие на нашите сънародници, които желаят да напуснат страната.

Информацията, с която разполага Министерството на външните работи е, че в някои райони на Украйна токът е спрян и се очаква мобилните оператори също да преустановят работа.

МВнР е в непрекъсната координация с дипломатическите мисии на нашите партньори и съюзници.

Българските граждани могат да се свържат с дипломатическите представителства на България в Украйна на следните телефонни номера:

Посолство на Република България в Киев: +38044 2354389; +380442352202; дежурни телефони в извънработно време: +380442467237;+380442467672; Embassy.Kiev@mfa.bg

Генерално консулство на Република България в Одеса: +38 048 746 65 54; +38 048 746 65 58 ; +38 048 746 63 75; дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време: +380682930048; Е-mail: Consulate.Odessa@mfa.bg

В Министерството на външните работи се събра Кризисният щаб, който следи ситуацията около Украйна,

съобщиха по-рано днес от българското Външно министерство, цитирани от DarikNews.bg.

А министърът на външните работи Теодора Генчовска осъди "военната агресия на Русия срещу Украйна" в изявление в профила си в Туитър.

"Категорично осъждам военната агресия на Русия срещу Украйна.

Този акт подкопава суверенитета и независимостта на Украйна и представлява тежко нарушение на международното право", заяви Генчовска в профила си в Туитър.

I strongly condemn 🇷🇺's military aggression against 🇺🇦. This act undermines the sovereignty and independence of #Ukraine and constitutes a grave breach of international law. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine