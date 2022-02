Руски ракетни удари и десантни операции срещу Украйна, има жертви

Н ай-малко 40 войници и около десет цивилни са били убити в първите часове на руската инвазия в Украйна, съобщи съветник на украинския президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес.

Момче е било убито в източната част в Харковска област, след като при обстрел е били ударена жилищна сграда.

"Знам, че над 40 украински войници са били убити, а няколко десетки - ранени, става въпрос и за около 10 убити цивилни в страната, заяви Олексий Арестович. Тези загуби, са причинени от въздушни и ракетни удари тази сутрин, уточни той.

Москва: Руската армия извади от строя ПВО на Украйна, не са нанасяни удари по градове

Генщабът в Киев: Украинската авиация отразява въздушни атаки на Русия

Междувременно руски танкове са преминали на украинска територия в Луганска област, по данни на украинската служба за гранична охрана. Танковете са забелязани в района на общините Красна Таливка, Милове и Хородишче.

Украйна съобщи, че Русия придвижва военна техника към страната от анексирания Крим и че обстрелва украинската територия чак до западната Лвовска област, предаде Ройтерс. Кадри от охранителни камери показват навлизане на руска военна техника в Украйна откъм Крим, съобщи Асошиейтед прес.

