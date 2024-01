Трагичен инцидент в Тайланд: Британски каскадьор почина, парашутът му бил в неизправност

Б ритански парашутист е загинал, след като оборудването му не се е отворило по време на каскада в Тайланд, съобщава Sky News.

Мъжът е назован от редица информационни агенции като Нати Одинсън.

Твърди се, че 33-годишният мъж от Кембриджшир е скочил от 29-етажна сграда в крайбрежния курорт Патая в събота вечерта.

