Корейски канибалски клан организира зверства в продължение на години, заловени след съседско барбекю

П рез есента на 1994 г. семейство Чиджон организира квартално барбекю, на което кани хората от околността в дом си в малкия град Булгап Мьон, Южна Корея. Малко неща подсказваха, че привидно щедрото семейство е нещо повече от група приятелски настроени съседи. Свинското месо на барбекю, което раздавали на съседите си, било фасада, която прикривала ужасна истина, включваща изнасилвания, отвличания, изнудвания, убийства и канибализъм, прикриваща миризмата на варена човешка плът, която се хвърляла в подземен инсинератор на метри под събирането, пише Daily Mail.

Истината беше, че семейство Чижон, вече прочуто с глада си за човешка плът и с омразата си към „богатите сноби“, не приличаше на никое друго семейство. Те работеха като банда, която се интересуваше единствено от това да измъкне пари от онези, които имаха нещастието да попаднат на тях. Те се насочвали и отвличали онези, които смятали за богати, подлагали жертвите си на ужасяващи групови изнасилвания, убивали ги, разчленявали ги и ги изяждали, преди да използват скрит инсинератор, за да се отърват от останките им.

Те принуждават една от похитените жени да изяде черния дроб на двама души, които е била принудена да убие. Приятелят ѝ, който е отвлечен заедно с нея седмица преди барбекюто, е ликвидиран, натикан в кола, която е хвърлена от скала.

Една игра на покер през лятото на 1993 г. полага основите на семейството.

Ким Ги-хуан често се срещал с Мун Санг-рок и Ким Хьон-ян и бързо започнал да излива омразата си към най-богатите хора в корейското общество. Останалите се съгласили и започнали да създават своя доктрина. Нихилистичният клан се съгласил да следва само три принципа: Мразим богатите, предател на групата трябва да бъде убит, не се доверявай на жени - дори на майка си.

Тримата се опитали да привлекат в своята групировка няколко строителни работници. Опитали се да ги убедят да откраднат един милиард вона (около 1,3 милиона паунда в днешни пари) чрез отвличане и изнудване. Осъдените крадци Канг Донг-ун и Бек Бьонг-ок са склонили да се присъденият към групировката, а Канг Мун-сеоп и Сонг Бонг-ун се замесват с групата по-късно. Последният член, Лий Кюнг-сук, единствената жена в групата, се присъединява последна, доста след като бандата започва своята дейност.

Лидерът на групата Ким Ги-хуан поискал от всичките членове да обединят финансите си, за да купят ресурсите, необходими за осъществяване на плановете им, събирайки един милиард вона. Със спестяванията си те купуват два автомобила, радиостанции, динамит и 17 оръжия, сред които шест пушки, автомат, пистолет, въздушна пушка, военна сабя, туристически нож и електрическа палка за добитък. С тези инструменти и оръжия те се обучават, като правят походи и лагеруват в Джирисан, една от най-високите планини в Южна Корея. Работили са върху извършването на отвличания и са били обучавани как да боравят с динамит.

На 18 юли 1993 г. Сонг Бонг-ун, Канг Донг-ун и Бек Бьонг-ок обикалят край автобусна спирка в югоизточния град Нонсан, където забелязват 23-годишната банкова касиерка Чой Ми Джа, която се разхожда сама след работа. Те бързо я сграбчили и я повлекли, за да я изнасилят. Ким Ги-хуан смятал, че след като банковата служителка е видяла лицата им, тя трябва да умре. Членовете на групата я удуши до смърт. Това брутално убийство е първият момент, в който вярата в групата започва да се разклаща.

Неспособен да понесе това, в което е участвал, Сонг Бонг-ун, най-младият член на групата, избягал, след като взел 3 милиона вона в брой от общите средства.

Страхувайки се, че Сонг Бонг-ун ще разкаже на полицията за това, което са направили, групата го преследва и го намира в дома на негов роднина. Там го убеждават, че ще му простят. След като го отвели на отдалечен планински склон, Сонг Бонг-ун бил принуден да моли за прошка Ким Ги-хуан, преди да го ударят с тухла по главата. Окуражени от насилието на лидера си, останалите членове на групата се развихрят и пребиват бившия си съучастник до смърт с други предмети, включително кирка.

