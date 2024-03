Британският външен министър: Ще работим със САЩ, за да открием морски коридор към Газа

„Обединеното кралство ще работи заедно със САЩ за откриването на морски коридор, по който да се доставя помощ директно в Газа“.

Това заяви британският външен министър Дейвид Камерън, съобщи „Гардиън“.

People in Gaza are in desperate humanitarian need.



Alongside the US, the UK and partners have announced we will open a maritime corridor to deliver aid directly to Gaza.



We continue to urge Israel to allow more trucks into Gaza as the fastest way to get aid to those who need…