Какво трябва да знаем за междуконтиненталните балистични ракети на Северна Корея

С еверна Корея изстреля междуконтинентална балистична ракета, само няколко дни след като Пхенян заплаши да свали американски военни разузнавателни самолети, прелитащи над близките води, пише CNN.

Изстрелването последва няколко други скорошни изпитания на севернокорейски междуконтинентални балистични ракети (МБР), които предизвикаха тревога сред международните наблюдатели и експерти, тъй като изолираната авторитарна държава увеличава усилията си за разработване на оръжия, способни да поразяват големи градове в САЩ.

През март Пхенян тества Hwasong-17, а през април - по-мощната Hwasong-18, за които лидерът Ким Чен Ун тогава заяви, че ще осигурят на страната "мощно стратегическо средство за атака" и ще увеличат ядрения ѝ потенциал.

Все още не е ясно кой тип ракета е била изпитана днес. Според японското министерство на отбраната междуконтиненталната балистична ракета е прелетяла около 1000 км, като е останала във въздуха 74 минути.

Ето какво знаем за междуконтиненталните балистични ракети в арсенала на Северна Корея.

Hwasong-17 е междуконтинентална балистична ракета с течно гориво, представена през 2022 г., когато Северна Корея проведе първото си изпитание на ракета с голям обсег от повече от четири години. Технологията с течно гориво е сравнително по-лесна за овладяване.

В същото време Hwasong-18 е ракета с твърдо гориво, според Пхенян - което я прави много по-напреднала и би позволило на Северна Корея да нанася по-бързо ядрени удари на далечни разстояния.

Северна Корея изстреля балистична ракета към Японско море

МБР с твърдо гориво са по-стабилни и могат да бъдат премествани по-лесно, за да се избегне откриването им преди изстрелване, което може да бъде инициирано за няколко минути, казват експерти - в сравнение с ракетите с течно гориво, които могат да се нуждаят от часове преди изстрелване, което дава време на противниците да открият и неутрализират оръжието.

Преминаването на Северна Корея от Hwasong-17 миналата година към Hwasong-18 тази година показва, че ракетната ѝ програма бележи напредък, казват експерти, което отразява целта на Ким да се изравни с военните възможности на други държави като САЩ или европейските страни.

July 12, 2023 #North Korea #ballistic missiles fire [Breaking News] Japanese Ministry of Defense "North Korea launches projectiles presumed to be ballistic missiles" pic.twitter.com/gZn85BfaoI

Междуконтиненталните балистични ракети могат, поне на теория, да поставят целия континентален американски континент в обсега на севернокорейска ядрена бойна глава - но има много неизвестни относно способността на ракетата да достави ядрен заряд в целта.

Предишни тестове показаха възможния обсег на севернокорейските ракети - всички тестове през март и април изминаха около 1000 км. А миналогодишният тест на Hwasong-17 прелетя 1 090 километра (681 мили), като продължи 68 минути, преди да се приземи в морето.

Изстреляла ли е Северна Корея нова балистична ракета

Продължителността на полета на най-новата ракета от 74 минути е с няколко минути повече от тези, тествани през март и април.

Не е ясно какъв полезен товар е участвал в тези тестове. Теглото на полезния товар влияе на това колко далеч може да лети ракетата, така че без тази информация наблюдателите не могат да знаят със сигурност действителния обсег на ракетата.

Друг въпрос е дали севернокорейска ядрена бойна глава би могла да оцелее при навлизане в земната атмосфера.

Междуконтиненталните балистични ракети се изстрелват в Космоса, където се движат със скорост извън земната атмосфера, преди полезният им товар да премине през огнен процес на връщане, подобно на космическа совалка или космическа капсула, преди да падне върху целите си.

Ако процесът на повторно навлизане в атмосферата не се извърши с прецизна точност и с материали, които могат да издържат на огромната топлина, бойната глава ще изгори, преди да достигне целта си. Ъгълът, под който бойната глава навлиза отново в атмосферата, може да затрудни процеса.

Ким е изложил амбициозен план за осигуряване на Северна Корея на надеждна ядрена възпираща сила, което означава достатъчно мощен арсенал, който да попречи на всеки противник, най-вече на САЩ, да атакува.

Експерти твърдят, че през последните години лидерът е изготвил дълъг списък с модернизация на оръжията, по който сега работи - като междуконтиненталните балистични ракети са само един от тези елементи. Други цели може да включват изстрелване на военен спътник или пускане на ядрена подводница в морето.

Северна Корея изстреля балистична ракета край източното крайбрежие на Корейския полуостров

По-рано Северна Корея обяви плановете си да подобри точността на своите ракети и да увеличи обсега им до 15 000 км (9 320 мили).

Тези амбиции станаха ясни през миналата година, когато Ким драстично увеличи честотата и интензивността на оръжейните изпитания, които тази година леко намаляха, но остават на много по-високи нива, отколкото през миналите години.

През 2022 г. страната изстреля повече ракети, отколкото през която и да е друга година в историята - в един момент изстрелва 23 ракети в рамките на един ден.

Тези изпитания също така пренасочиха вниманието към ядрените цели на Северна Корея, като миналата година Ким обеща да развива ядрените си сили с "възможно най-високата" скорост. Миналата година САЩ и международните наблюдатели започнаха да предупреждават, че може да предстои подземен ядрен опит, след като сателитни снимки показаха нова активност на севернокорейския ядрен полигон. Подобен тест би бил първият за страната от 2017 г. насам.

"North Korea threatened military action against American spy planes operating off the country’s east coast...as a United States submarine capable of shooting nuclear ballistic missiles planned to visit South Korea for the first time in 4 decades." @nytimes https://t.co/xlJJUUm4av