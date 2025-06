Германия планира да обнови системата си за убежища в случай на руска атака

С поред съобщенията, Германия планира да разшири мрежата си от бомбоустойчиви бункери и убежища, опасявайки се, че Русия може да атакува друга европейска държава през следващите четири години, съобщава New York Post.

„Дълго време в Германия беше широко разпространено убеждението, че войната не е сценарий, за който трябва да се подготвяме“, каза Ралф Тислер, ръководител на Федералната служба за гражданска защита и помощ при бедствия, в скорошно интервю.

„Това се промени. Загрижени сме за риска от голяма агресивна война в Европа“, каза Тислер.

Нарастват опасенията, че Кремъл - след тригодишната си война в Украйна - би могъл да бъде способен да атакува страна от НАТО до 2029 г., така че Германия трябва „да събере функционираща, всеобхватна отбранителна система дотогава“, каза Тислер.

И времето е от съществено значение. Германия не може да разчита на изграждането на нови бункерни съоръжения навреме, така че агенцията на Тислер работи по планове за превръщането на тунели, метростанции, подземни гаражи, паркинги и мазета на обществени сгради в убежища.

