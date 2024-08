Задържаният за кървавата атака в Германия е признал за престъплението

З адържаният за нападението с нож в западния германски град Солинген, при което бяха убити трима души, а осем бяха ранени, е 26-годишен сириец, съобщиха властите рано тази сутрин, цитирани от Ройтерс.

Той се е предал сам и е признал престъплението, съобщиха в съвместно изявление полицията и прокуратурата в Дюселдорф.

Германия с нови подробности за атаката в Солинген

„Участието на това лице (в нападението) в момента се разследва интензивно“, казаха те.

Тези подробности дават донякъде по-пълна картина след съобщението, направено късно снощи от държавен служител, който обяви по германската телевизия ареста на мъжа, когото властите издирваха в продължение на 24 часа след нападението, отбелязва Ройтерс.

The Terrorist who committed the stabbing Attack this morning was identified as 34-year-old Amar Odeh he was killed at the Scene



ENOUGH IS ENOUGH!!!#Germany #Solingen pic.twitter.com/Dh6JHvJjfX