Режимът на закрила на беларуската опозиция в изгнание беше променен в Литва

Б еларуската опозиция, живееща в изгнание в Литва, заяви днес, че е била принудена временно да затвори офисите си във Вилнюс, след като режимът на закрила, с който се е ползвала, е бил променен, предаде Франс прес.

Промяната засяга екипа на беларуската опозиционна лидерка Светлана Тихановска, която беше принудена да се оттегли в изгнание, след като изгуби президентските избори в Беларус срещу Александър Лукашенко.

Жената, която предизвика "последния диктатор в Европа"

"Офисът ни в Литва е временно затворен", обяви пред журналисти на Франс прес Ана Красулина, говорителка на Тихановска, като уточни, че голяма част от екипа на опозиционерката вече е принуден да работи от разстояние. Без да дава подробности, тя обясни, че литовските власти са преразгледали условията на режима на закрила, който досега са осигурявали на беларуските дисиденти.

"Веднага щом разберем как ще се приложи новият режим на закрила, ще вземем решения за бъдещото устройство на нашата организация", добави говорителката.

Според официални източници, оттук нататък полицията ще отговаря за сигурността на Тихановска и нейните офиси в Литва, а не специална служба за защита на лицата.

Тихановска: Повече няма да бъдем заложници на Лукашенко

Промяната провокира размяна на остри реплики между правителството и бившия министър на външните работи Габриелюс Ландсбергис, който обвини властимащите, че "радикално са променили" външната политика на страната, като са "оттеглили" защитата на Тихановска. От своя страна министър-председателят Инга Ругиене отказа да окачестви промяната на режима на закрила като "оттегляне на защита". "Нейната защита не е премахната. Режимът на закрила беше адаптиран в зависимост от нивото на заплаха", посочи тя.

Опозиционерката Светлана Тихановска счита, че е спечелила президентските избори през 2020 г., а десетки хиляди беларуски граждани протестираха през 2020 и 2021 г. срещу преизбирането на Александър Лукашенко, който е на власт в Беларус от повече от три десетилетия, като казаха, че то е в резултат на фалшифицирани избори.