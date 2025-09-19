Свят

Реципрочна мярка: Беларус изгони дипломат след обвинения в шпионаж

Беларус е управлявана от повече от три десетилетия от авторитарния президент Александър Лукашенко, който е близък съюзник на Путин

19 септември 2025, 21:22
Б еларус изгони чешки дипломат като реципрочна мярка, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че този ход е бил предприет на фона на влошаващите се отношения на Беларус със страните от Европейския съюз.

В изявление от днес Министерството на външните работи на Беларус определи случилото се като „култивирано предубеждение срещу Беларус от страна на чешките власти“.

Чехия изгони беларуски дипломат, след като на 8 септември обяви, че е разкрита шпионска мрежа, контролирана от Беларус.

Тогава чешката разузнавателна агенция каза в изявление, че екип от агенти, работещи за ЕС, са открили шпиони на беларуската служба за сигурност КГБ в няколко европейски държави.

Полша обяви малко след това, че е арестувала беларуски шпионин. Тя заяви, че ще изгони беларуски дипломат, който „е подкрепял агресивните действия на беларуската държава срещу Полша“.

Макар че полски дипломати не бяха експулсирани, беларуското Министерството на външните работи съобщи днес, че е извикало ръководителя на полската дипломатическа мисия за „дискусия по същество за настоящото състояние на отношенията между Беларус и Полша“.

Беларус и Берлин водят преговори за осъден на смърт германец

Беларус е управлявана от повече от три десетилетия от авторитарния президент Александър Лукашенко, който е близък съюзник на руския си колега Владимир Путин, отбелязва АП.

Лукашенко позволи на Русия да използва територията на Беларус като трамплин за пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г., а по-късно разреши разполагането на руски тактически ядрени ракети в своята страна, която граничи с Русия от запад.

По-рано този месец Полша затвори напълно границата си с Беларус, като изтъкна опасения във връзка с военните учения „Запад 2025“, които се състояха в страната с участието на руски войски.

Източник: БТА, Николай Станоев    
