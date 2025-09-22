Руската армия се изтегли от Беларус

Р усия изтегли войските си от Беларус след провеждането на военните учения „Запад-2025“.

Това заяви говорителят на украинската Държавна гранична служба Андрий Демченко, съобщи „Киев Индипендънт“.

Ученията се проведоха между 12 и 16 септември на 41 полигони в Беларус и западна Русия.

Маневрите „Запад“, които според Кремъл са включвали около 100 000 военнослужещи, продължават да бъдат източник на напрежение за източния фланг на НАТО.

Демченко каза, че по време на ученията и след тях не е наблюдавана враждебна активност в близост до украинската граница. Всички тренировъчни полигони се намираха дълбоко в територията на Беларус.

„Граничните групи, разузнавателните подразделения, Министерството на отбраната и Държавната гранична служба активно наблюдаваха ситуацията в Беларус, за да разберат ясно как се развива тя. Искахме да сме сигурни, че няма да се опитат да създадат провокации близо до нашата граница“, добави говорителят.

Ученията „Запад“, провеждани на всеки четири години, официално се фокусират върху отбранителни операции, но отдавна предизвикват притеснения в Европа. С началото на ученията Полша затвори всички гранични пунктове с Беларус до ново нареждане.