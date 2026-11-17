И зтекли документи на Deutsche Bank разкриват, че германският кредитор вътрешно е маркирал като съмнителни трансакции на стойност приблизително 582 милиона долара, свързани с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Сумата е повече от двойно по-голяма от установената по-рано от разследващите в Сената на САЩ, съобщава Forbes.

Разкритията са част от мащабното международно журналистическо разследване Inside Deutsche Bank, публикувано във вторник. В него над 200 журналисти от водещи световни медии – сред които The New York Times и Financial Times - са анализирали общо 15 милиона изтекли файла, включващи вътрешни имейли, доклади за съответствие и финансови записи.

Стотици милиони и игнорирани предупреждения за Епстийн

Според Financial Times през 2019 г. Deutsche Bank е подала 21 доклада за подозрителна дейност до американските власти, сигнализирайки за 3200 трансакции, свързани с Епстийн и негови компании. Сред тях фигурират плащания към жени, преводи през кухи фирми, съмнения за злоупотреба с благотворителни дарения, както и преводи от милиардери като Леон Блек и Глен Дъбин.

Документите показват, че Епстийн е станал клиент на банката през 2013 г., въпреки че пет години по-рано вече е бил осъден за склоняване на непълнолетна към проституция. Кредиторът е пренебрегнал множество вътрешни предупреждения и е започнал да прекратява отношенията си с него едва в края на 2018 г., а последните му две сметки са закрити три дни след ареста му през юли 2019 г. Въпреки че във вътрешен имейл сътрудничката му Гислейн Максуел е била описана като предполагаем „съучастник в незаконните дейности“, банката е позволила изпълнението на споразумение за тръст, в който тя е посочена като бенефициент.

Данъчните декларации на Тръмп и връзките с руски олигарси

Разследването осветлява и други чувствителни казуси около германската банка:

Изтекли данъчни данни на Доналд Тръмп: През 2017 г., по време на първия президентски мандат на Тръмп, служител на банката по погрешка е изпратил годишните данъчни отчети на 1586 клиенти – включително на самия Тръмп – на счетоводител на друг клиент. Висши мениджъри са обсъждали как да избегнат уведомяването на засегнатите, а настоящият главен изпълнителен директор Кристиан Зевинг е определил случая като „ужасна грешка“.

През 2017 г., по време на първия президентски мандат на Тръмп, служител на банката по погрешка е изпратил годишните данъчни отчети на 1586 клиенти – включително на самия Тръмп – на счетоводител на друг клиент. Висши мениджъри са обсъждали как да избегнат уведомяването на засегнатите, а настоящият главен изпълнителен директор Кристиан Зевинг е определил случая като „ужасна грешка“. Сделки в Азербайджан: Нидерландското издание Follow the Money разкрива, че банката е маркирала подозрителен превод от 2014 г. към компания на Тръмп в Азербайджан (DT Marks Baku LLC), свързан с естонския клон на Danske Bank, без да го докладва на Конгреса на САЩ. Документите обаче не установяват лично участие на Тръмп в пране на пари.

Нидерландското издание Follow the Money разкрива, че банката е маркирала подозрителен превод от 2014 г. към компания на Тръмп в Азербайджан (DT Marks Baku LLC), свързан с естонския клон на Danske Bank, без да го докладва на Конгреса на САЩ. Документите обаче не установяват лично участие на Тръмп в пране на пари. Руски милиардери: По данни на The New York Times банката е поддържала бизнес отношения с руски олигарси като Олег Дерипаска и Виктор Векселберг въпреки предупрежденията за санкционни рискове. Преди руската инвазия в Украйна през 2022 г. сметки на богати руски клиенти са били прехвърлени към Швейцария и Люксембург, където банковата тайна ограничава достъпа на американските прокурори.

Реакцията на банката и пазарите

В официално изявление от Deutsche Bank подчертаха, че разследваните събития са отпреди много години, а в някои случаи – отпреди две десетилетия. От институцията уверяват, че под ръководството на Кристиан Зевинг банката е преминала през фундаментална трансформация и е направила сериозни инвестиции в системите си за контрол.

Новината се отрази незабавно на финансовите пазари, като във вторник акциите на Deutsche Bank поевтиняха с 3,57% до 31,76 евро, след като по-рано през деня спадът надхвърли 6%.