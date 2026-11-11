Дъжд в западните райони и температури до 17 градуса днес

В сряда облачността ще бъде значителна и на отделни места, главно в западните райони и по поречието на Дунав, ще превали дъжд. След обяд в низините и котловините видимостта ще се подобрява. Ще духа слаб, в Източна България - до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, а в София - около 11°.

Източник: НИМХ/БАН

Черноморието

Над Черноморието облачността също ще е значителна, като в сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа до умерен югозападен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат 14°-17°, температурата на морската вода е 14°-15°, а вълнението на морето – 1-2 бала.

Планините

В планините ще преобладава облачно и мъгливо време. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, а над около 1800 метра – слаб сняг. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, а на 2000 метра – около 4°.

Четвъртък и петък

В четвъртък температурите ще продължат да се повишават под влиянието на слаб до умерен юг-югозападен вятър в източните райони. Облачността ще остане предимно значителна, като сутрин на отделни места в низините и котловините ще има мъгли и са възможни ръмежи.

В петък се очакват превалявания на места, главно в Южна България. Южният вятър ще се усили, особено в Източна България и в близост до северните планински склонове. Времето ще бъде изключително топло за периода, с минимални температури в цялата страна над 10° и максимални стойности предимно между 19° и 24°.