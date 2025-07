Преговорите за мир в Истанбул: Представители на Украйна и Русия започнаха среща на четири очи

Р ъководителите на преговорните делегации на Русия и Украйна – Владимир Медински и Рустем Умеров, са започнали среща на четири очи в двореца "Чъраан" в Истанбул, предадоха световните агенции.

Около 19 ч. делегациите на двете страни пристигнаха в двореца за трети кръг от украино-руски преговори за постигане на прекратяване на огъня в Украйна.

A third round of renewed Russia–Ukraine peace talks facilitated by Türkiye will begin Wednesday evening at Istanbul The meeting will be chaired by Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, with senior officials from all three countries attending https://t.co/UA9Oo2HJFv pic.twitter.com/698pC62hgn

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан заяви днес, че крайната цел на преговорите между Русия и Украйна е сключване на споразумение за прекратяване на огъня, което да проправи пътя към постигането на мир, предаде Анадолската агенция.

В изказване по време на тристранната среща между Турция, Русия и Украйна в Истанбул - домакин на третия кръг на мирни преговори между Москва и Киев, Фидан заяви, че Турция, в качеството си на посредник в преговорите, ще продължи да изпълнява ролята си.

"Смятаме, че обменът на меморандуми във втория кръг от преговори, отразяващи гледните точки на страните относно прекратяването на огъня и мира, представлява значително развитие", заяви той.

Фидан изрази надежда, че в този кръг от преговорите страните ще проведат съществени и ориентирани към резултати консултации по меморандумите, които са си разменили по-рано.

Първите два кръга се проведоха в Истанбул съответно на 16 май и на 2 юни. Тогава двете страни сключиха споразумение за размяна на военнопленници, като дадоха приоритет на най-младите и най-тежко ранените, както и да върнат тленните останки на 6000 войници от всяка страна.

Москва и Киев също така обмениха меморандуми, в които изложиха виждания си за прекратяване на конфликта, който продължава повече от три години и половина.

В третия кръг на преговори начело на руската делегация е съветникът на руския президент Владимир Путин - Владимир Медински, а делегацията на Киев се оглавява от Рустем Умеров, бивш министър на отбраната и новоназначен секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана.

❗️The Ukrainian delegation is already in #Türkiye and has held initial meetings, including with @RTErdogan in Ankara.



Next, the delegation led by @rustem_umerov is scheduled to meet with the #ruZZians in Istanbul, with the meeting planned for 19:00. pic.twitter.com/7MBKbamEyP