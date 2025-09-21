Свят

"Хамас": Признаването на палестинската държава е "победа" за палестинците

Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно днес, че признават Държавата Палестина

21 септември 2025, 19:45
"Хамас": Признаването на палестинската държава е "победа" за палестинците
Източник: БТА

П ризнаването от западните страни на палестинската държава е "победа" за правата на палестинците, каза Махмуд Мардауи, високопоставен функционер на движението "Хамас", предаде Франс прес.

Израел: Признаването на Палестина "не е нищо друго освен поощрение" за "Хамас"

"Това признаване е победа за правата на палестинския народ и за нашата легитимна кауза и изпраща ясно послание: независимо докъде стигне окупацията (Израел) в своите престъпления, тя никога няма да успее да заличи нашите национални права", посочи Мардауи пред АФП.

Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно днес, че признават Държавата Палестина. По-късно днес се очаква това да направи и Португалия.

Източник: БТА    
Палестинска държава Признаване Хамас Израел Палестинци Западни страни Махмуд Мардауи Палестински права Окупация Близкият изток
По темата

Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 5 дни
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 дни

Жена звъни на мъжа си: – Скъпи, слушай по радиото, казват, че някой кара в насрещното по магистралата! – Един ли? Всички карат в насрещното!
Последни новини

Тръмп е категоричен: САЩ ще защитават балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия

България Преди 20 минути

"Това не ни харесва", добави американският лидер

Началникът на германския Бундесвер призова за нови оръжейни системи срещу дронове

Началникът на германския Бундесвер призова за нови оръжейни системи срещу дронове

Свят Преди 2 часа

Ген. Бройер призова рисковете за хората и потенциалните материални щети да се вземат предвид при разполагането на оръжия

Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

Любопитно Преди 3 часа

Шоуто започва тази вечер от 20:00 ч. по NOVA

Росен Желязков ще ръководи българската делегация за Общото събрание на ООН в Ню Йорк

България Преди 3 часа

През 2025 г. отбелязваме 80 години от подписването на Устава на ООН и 70 години от присъединяването на България към организацията

Тръмп призова главния прокурор на САЩ да разгледа казуси срещу негови опоненти

Тръмп призова главния прокурор на САЩ да разгледа казуси срещу негови опоненти

Свят Преди 3 часа

Американските президенти традиционно отдават голямо значение на запазването на независимостта на съдебната система

"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас": Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава

Свят Преди 4 часа

Това обяви Киър Стармър

Хеликоптер евакуира 11 моряци от бедстващ кораб в Испания

Хеликоптер евакуира 11 моряци от бедстващ кораб в Испания

Свят Преди 4 часа

Атлантическите води край Галисия, ключов риболовен регион на Испания, са известни с бурни морета и внезапни бури, които правят плаването опасно

Арестуваният Имамоглу: Властта опитва да разедини основната опозиционна сила в Турция

Арестуваният Имамоглу: Властта опитва да разедини основната опозиционна сила в Турция

Свят Преди 4 часа

Йозгюр Йозел беше преизбран за председател на НРП

Песков: Великобритания води лагера, който иска войната в Украйна

Песков: Великобритания води лагера, който иска войната в Украйна

Свят Преди 5 часа

Според Песков опитите на страните от Запада да увеличат натиска няма да проработят и няма да помогнат на опитите за прекратяване на войната

НАТО вдигна изтребители срещу руски разузнавателен самолет над Балтийско море

НАТО вдигна изтребители срещу руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Свят Преди 5 часа

Руският военен летателен апарат изглежда е бил разузнавателен самолет Ил-20M

Германски депутат призова: Сваляйте руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО

Свят Преди 5 часа

„На Кремъл му трябва ясен знак стоп“, пише Юрген Харт

ГДБОП разби схема за проституция в стаи за гости в Ямбол

ГДБОП разби схема за проституция в стаи за гости в Ямбол

България Преди 5 часа

Разпитани са 14 свидетели

Пламъци поглъщат местността "Мечи камък" край Брезник

Пламъци поглъщат местността "Мечи камък" край Брезник

България Преди 5 часа

Пожарът на този етап се разраства бързо, а за това способства откритостта на терена

„Смъртоносно опасен“ – фентанилът настъпва в България

България Преди 6 часа

„Родителите трябва да следят средата на децата си, да разговарят с тях и да не оставят училището или обществото сами да поемат тази роля“, каза токсикологът от ВМА доцент Людмила Нейкова

Втори ден на хаос по летищата в Европа след кибератаката срещу доставчик на услуги

България Преди 6 часа

Пътници на няколко европейски летища продължиха да се сблъскват със закъснения и дне

Жестока катастрофа в София, има жертви

България Преди 6 часа

Инцидентът е станал днес по обяд на столичния бул. „Драган Цанков“

Всичко от днес

10 златни правила за щастливо и здраво куче

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

1

До 30 градуса в първия ден на есента

1

Рев на елени по Южното Черноморие

Любовните писма на 7 велики мъже към жените на живота им

Кой е чаровникът от тази емблематична снимка на принцеса Даяна?

Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин 3:4 /репортаж/

НА ЖИВО: Славия - Берое 0:0

Родителите на загиналото дете в Несебър: Това не е нелеп инцидент, а престъпна небрежност

Между Германия и България: Пътят на един от най-добрите неврохирурзи в света

