Тежка катастрофа с трима загинали на АМ "Тракия"

Движението в участъка е спряно и се пренасочва по обходни маршрути

Обновена преди 44 минути / 15 ноември 2025, 10:18
Тежка катастрофа с трима загинали на АМ "Тракия"
Източник: iStock

Т рима души загинаха, а един е ранен при тежка катастрофа.на АМ „Тракия”. Инцидентът се случил близо до разклона за Стара Загора, съобщава NOVA.

По първоначална информация жена пътувала в посока София с над 140 км/ч. Тя загубила управление, автомобилът ѝ се превъртял, преминал мантинелата и се ударил в насрещното платно в кола. Жената починала, както и двама от ударената кола. Другият пътник, пътувал в ударения автомобил, е ранен и е откаран в болница.

Движението в участъка е спряно и се пренасочва по обходни маршрути. В участъка между гр. Стара Загора и гр. Нова Загора е затворена лентата за движение от гр. София към гр. Бургас. 

Катастрофа АМ Тракия Стара Загора Загинали Пътен инцидент Спряно движение Обходни маршрути
