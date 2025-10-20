България

Осъдиха шофьор, убил двама души лятото на АМ "Тракия"

Размерът на наложеното наказание лишаване от свобода е в размер шест години

20 октомври 2025, 15:31
Осъдиха шофьор, убил двама души лятото на АМ "Тракия"
Източник: iStock

П ловдивският окръжен съд осъди на шест години лишаване от свобода при първоначален общ режим шофьор, причинил смъртта на двама души при инцидент това лято на автомагистрала "Тракия". Това съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата.

Подсъдимият признава изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, и е изразил съжаление за случилото се. Размерът на наложеното наказание лишаване от свобода е в размер на девет години, а след редуцирането с една е определен в размер на шест. 

4 г. затвор за пияния шофьор, прегазил трима на пътя

Със същата присъда Окръжният съд лиши подсъдимия от право да управлява моторно превозно средство за седем години.

На 13 юли тази година на автомагистрала „Тракия“ край пловдивското село Шишманци при управления на автомобил с белгийска регистрация 47-годишният чужд гражданин блъснал в аварийната лента автомобил с българска регистрация. Мъж на 46 години и 48-годишна жена загинаха на място.

5 години затвор за румънски шофьор, убил двама на пътя

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

Момиче на 17 години загина при катастрофа на автомагистрала "Тракия", станала на 18 октомври вечерта.

Източник: БТА, Ирина Шопова    
