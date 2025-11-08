България

Верижна катастрофа на АМ „Тракия”, шофьор е с опасност за живота

Инцидентът е станал на 166 км в посока София

8 ноември 2025, 13:31
М ъж на 32 години е настанен в болнично заведение с опасност за живота след пътен инцидент на 166-я километър на автомагистрала "Тракия" в Старозагорско. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора, мъж е в болница

В автомобила е пътувала и 36-годишна жена, която е отказала преглед и лечение, както и две момчета на 9 и 10 години, които не са пострадали. 

В инцидента са участвали три леки и един товарен автомобил. Той е настъпил в 2:35 часа снощи на платното в посока София.

По първоначална информация лека кола, управлявана от 24-годишен водач, е застигнала и блъснала друг автомобил,  управляван от 61-годишен мъж, след което първият автомобил е аварирал и е останал в активната лента за движение. Там колата е била ударена от товарен автомобил с прикачено полуремарке, управляван от 44-годишен мъж. При удара товарният автомобил е спрял в аварийната лента и е бил ударен от колата, управлявана от 32-годишния водач.

Пострадалият мъж не е тестван с техническо средство за употреба на алкохол, взета му е кръвна проба за анализ. Останалите водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, отчетени са отрицателни резултати.

В Районното полицейско управление в Чирпан е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.

Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов    
