И Украйна, и Русия са с нагласата, че изходът от войната ще се реши на бойното поле, а не на масата за преговори

"Дипломация без оръжия е като музика без инструменти", е казал някога Фридрих Велики. Сега и Украйна, и Русия разбират това, което пруският крал е прозрял още през 18-и век. Затова мирни преговори не се задават на хоризонта, като всяка от двете страни в конфликта е с ясното съзнание, че изходът от войната ще се реши на бойното поле, а не на масата за преговори, предава БТА.

Агенция Блумбърг припомня цитата от Фридрих Велики и се пита какво следва сега,

когато наближава първата годишнина от руската инвазия в Украйна. От една страна, и Кремъл, и Киев дават сигнали, че са отворени за мирни преговори. От друга, и Русия, и Украйна изглежда правят точно обратното: те поставят на практика неправдоподобно максималистични предварителни условия и в същото време се готвят за решаващ сблъсък, обобщава Андреас Клут в материал за Блумбърг.

