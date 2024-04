Ефектите на праха от пустинята Сахара върху качеството на въздуха

Н апоследък в някои части на Европа наблюдаваме нарастване на едно почти апокалиптично явление: пристигането на пустинен прах от Сахара, който покрива всичко в оранжева мъгла. Случва се по-често през последните няколко години и това странно метеорологично събитие направи новинарски заглавия, тъй като в засегнатите райони се появиха предупреждения за качеството на въздуха. Какво причинява тези събития? Какви са опасностите от пустинния прах? Прочетете, за да научите повече.

The dust from Sahara desert has now made it as far north as Estonia and Finland, as evident also on geostationary satellite data. In this RGB composite product, dust near the surface shows up in magenta colours while dust aloft is brighter pink/peach.https://t.co/ZMLLx43Hri



TT pic.twitter.com/816KwuZSpU — Meteologix.com (@meteologix) April 1, 2024

Сахара: масивна, разнообразна екосистема

Наименувана на арабската дума „ṣaḥrā“ (което означава пустиня), пустинята Сахара е най-голямата гореща пустиня в света, обхващаща 9,2 милиона квадратни километра в северната част на африканския континент. Тя е дом на много видове диви животни и се обитава от около 2 милиона души. Сахара се състои от различни видове терени като солени равнини, планини и долини, но тя, разбира се, е най-известна с огромните си пясъчни пространства. Някои пясъчни дюни в Сахара могат да достигнат височина до 450 метра!

Определен пустинен прах

Помага да разберем какво точно е пустинен прах, за да разберем ефектите, които има върху нашето здраве. Както е определено в проучване от 2019 г., пустинен прах е смес от прахови частици, произхождащи от повърхността на сухи и полусухи региони. В тези райони качеството на почвата е лошо, което означава, че нейните компоненти са съставени предимно от минерали.

Основен принос за увеличаването на нивата на емисиите на прах в пустинята през миналия век е нашият променящ се климат. Повишените глобални температури причиняват разширяване на пустините. Антропогенните практики за използване на земята също допринасят за емисиите на прах от пустинята. Степента, до която използването на земята влияе върху емисиите на прах от пустинята, се обсъжда, но се оценява на между 10 до 50% от причината.

Пустинен прах в Европа

Тъй като Сахара се намира на около 4000 километра от Европа по права линия, трудно е да си представим, че условията там могат да ни повлияят на напълно отделен континент. Въпреки това, в райони на Сахара, където пустинният пясък е хлабаво свързан със земната повърхност, вятърът може да издуха пустинния прах във въздуха, където частиците могат да бъдат суспендирани за една седмица, понякога и повече. Ако условията на вятъра са подходящи, пясъкът във въздуха може да измине хиляди километри.

Пустинният прах може да повлияе на голямо разнообразие от индустрии и аспекти от ежедневието: време, видимост, климат, здраве на хората и растенията, включително селскостопански култури, и може сериозно да наруши способността ни да произвеждаме слънчева енергия.

Half of Europe, much of Africa and parts of Asia are covered by the sands of the African Sahara Desert, and forecasters say Greece should expect the sands to come and go until the end of May.#tovimacom #dust #Europe #Saharandust https://t.co/e4cumtDYby — tovima.com (@tovimacom) April 1, 2024

Системата за мониторинг на атмосферата Коперник (CAMS), въведена от името на Европейската комисия от Европейския център за средносрочни прогнози за времето (ECMWF), е асоциацията, отговорна за докладването на количеството прах в атмосферата както на регионално, така и на глобално ниво. мащаб. Освен всичко друго, CAMS има за цел да предскаже нивото на смущения, причинени от пустинен прах, като използва комбинация от сателитни изображения и компютърни модели. Следващите изображения на CAMS показват ежедневна хронология на еволюцията на пустинния прах, докато се приближава и осъществява контакт с Европа.

Въздействие върху здравето

Проучване от 2011 г. анализира ефектите от увеличените количества PM10 и PM2,5, дължащи се на пустинния прах, върху ежедневната смъртност в Рим, Италия. Повишените нива на прахови частици от атмосферни събития с пустинен пясък доведоха до повишена смъртност от „естествени, сърдечни, цереброваскуларни и респираторни причини“. Установено е, че увеличението на смъртността е между 2,64 и 12,65% по време на тези атмосферни събития, като най-голямо въздействие има върху сърдечната смъртност.

Прашните бури също са свързани с увеличаване на бактериалното натоварване. Проучване от 2015 г. в Сенегал показа увеличаване на бактериалния менингит в резултат на пустинен прах. Има също така регистрирани примери за „заболяване, свързано с прах“ в други части на света като „треска от долината“, инфекция, открита в пустините на Северна Америка, причинена от вдишване на гъбични спори.

Не е новина, че независимо от източниците си, експозицията на прахови частици има значителен ефект върху здравето. PM10 може да повлияе на нашето дихателно и сърдечно-съдово здраве . Може също така да служи като отключващ фактор за астматични пристъпи, алергии и е влошаване на други респираторни състояния като хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

PM2.5 до голяма степен се считат за най-опасната форма на PM. С размери 2,5 микрона или по-малък, той може лесно да навлезе в тялото ни чрез дихателната система (вдишване). След това достига до други органи на тялото като сърцето и мозъка, след което се разтваря в кръвния поток. PM2.5 причинява редица отрицателни ефекти върху здравето, както следва:

Краткосрочно (експозиция до 24 часа) : увеличен брой хоспитализации за сърдечни и белодробни заболявания, повишена смъртност, бронхит, астматични пристъпи, затруднено дишане и влошаване на съществуващи състояния

: увеличен брой хоспитализации за сърдечни и белодробни заболявания, повишена смъртност, бронхит, астматични пристъпи, затруднено дишане и влошаване на съществуващи състояния Дългосрочно (експозиция от месеци или години) : преждевременна смърт, усложнения при бременност, забавено развитие на белите дробове при кърмачета и деца, повишен риск от различни видове рак, но особено рак на белия дроб

Опасностите от PM могат да засегнат всеки и всеки, но групите, които са най-застрашени, включват бременни жени, деца, възрастни хора и хора с отслабен имунитет.

What’s causing the spike in dust clouds from the Sahara desert blowing over Europe? https://t.co/pXIwnZt07w — New Scientist (@newscientist) March 31, 2024

Някои полезни препоръки за защита на вас и вашите близки по време на периоди на пустинен прах са:

Останете на закрито и затворете вратите и прозорците на дома си

Ограничете натоварването и дейностите на открито

Ако трябва да излезете на открито, носете маска, която предпазва носа и устата ви и измийте лицето и косата си, когато се върнете у дома

Внимание, статията е с информативен характер. Ако имате симптоми и притеснение за здравето си, потърсете специалист!

