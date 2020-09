Приключи ли ерата 11 септември

Б лизо две десетилетия след атаките на 11 септември 2001 г., човечеството все още е в капана на тогавашните събития, а последиците се усещат в редица райони по света. Терористичните атаки породиха конспирации, доведоха до серия от конфликти, станали известни като „Война срещу терора”, а в редица западни държави бяха въведени рестрикции и на мода дойде масовото наблюдение на граждани, което от своя страна пък предизвика скандали и изтичане на секретни данни в невиждани до онзи момент мащаб – ерата на Сноудън и Асандж е пряка последица от онзи 11-ти септември и геополитическите трусове след това.

19 години по-късно, радикалните групи не са разбити, дори напротив, а американските сили продължават да бъдат разположени по целия свят. Те, както и бюджетът на САЩ, бяха силно ударени по време на конфликтите след 11 септември 2001 г. Милиони цивилни пък станаха косвена или директна жертва на събитията, а обществата в държави като Ирак, Афганистан, Йемен бяха разтресени от последвалите сблъсъци, трусове и кризи. Може да се каже, че арабските бунтове от 2011 г. са също следствие на целият низ от събития преди две десетилетия.

