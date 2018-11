До началото на гражданската война, най-големият индустриален град в Сирия беше построен с помощта на Китай. Китайски работници и китайски компании разработваха заводи, издигнати с китайски пари и части. И ако войната замрази за известно време инвестициите на Китай, днес това се променя. И докато действията на Русия и САЩ продължават да привличат медийното внимание, то политиката на Китай рядко е заемала по същия начин водещите страници. Наистина Вашингтон и Москва са геополитически мастодонти, чиито интереси са от световно значение, но Пекин има далеч по-важно място. Всъщност, с навлизането си в Африка и Близкия изток, а също и в Централна Азия, Китай се превърна в конкурент на САЩ и Русия, а през последните години и в противник в геополитически и икономически план.

Основните точки на сблъсък са Близкия Изток и Африка. Докато арабският свят се намира в период на нестабилност, китайците се възползват по най-добрия за тях начин. Под водачеството на Си Дзинпин, Китай засили политиката си към Близкия Изток – регион, който в миналото не представляваше непосредствен интерес за Пекин. Навлизането на китайски компании в сферата на отбраната, технологиите и изкуствения интелект променят китайските позиции и увеличават външнополитическите амбиции на китайското лидерство.

Бърз преглед на последните събития може да даде представа. Петролът традиционно служи за спойка между интересите на САЩ и арабските страни. Но все пак, докато Вашингтон поглежда към развитието на собствените си залежи, за да не зависи от външни доставки, износът на петрол от Близкия Изток се увеличава в посока Китай.

Днес Пекин е основен потребител на петрол от Саудитска Арабия, Ирак и Иран.

Отвъд петролния бизнес, Китай засилва влиянието си чрез инвестиции. Арабските страни, желаещи да ограничат зависимостта си от „черното злато“, развиват нови начини, за да подсилят икономиките си. Саудитска Арабия и Йордания предприеха редица стъпки за включване на плановете им за развитие с инициативата „Един пояс, един път“. В случая със Саудитска Арабия става дума за сделки на стойност над 65 милиарда долара, подписани само за изминалата година. Египет пък развива план с Китай за създаване на зона на сътрудничество около Суецкия канал. В Оман китайски капитал превърна рибарско селище в китайско-омански индустриален град на стойност 10,7 милиарда долара, където ще бъдат добивани 235 000 барела на ден.

Наред с арабските страни, Китай развива отношенията си и с Израел. Така например, Пекин инвестира в железопътни линии и пристанища, и се превърна в

основен играч на технологичната сцена –

отрасъл, традиционно силен за Израел. Китай, също така, стана оператор на пристанището в Хайфа, което е най-голямото в Израел.

Тръмп наложи санкции на Иран, докато Китай е търговски партньор номер едно за Техеран и сътрудничеството продължава да се развива. Докато европейски и американски компании се изтеглят от Иран, Китай предостави кредит от 10 милиарда долара. През 2017 г. търговията между Иран и Китай надмина 37 милиарда долара – статистика, която американците не могат да пренебрегнат.

Наравно с дипломатическите и икономическите увертюри в Близкия изток, Пекин стъпва здраво и в областта на сигурността и отбраната. Китайският флот вече демонстрира възможност да извършва учения в залива Ормуз, Баб ал Мандеб и Суецкия канал. От 2010 насам, пристанища във всяка страна от Персийския залив подслоняват периодично китайски бойни кораби, а миналата година китайците извършиха общо учение с Иран в Ормуз. Китай също увеличи военното си присъствие в Джибути, където традиционно влияние и присъствие имат европейските страни и САЩ, и така се включи в регионалната надпревара в строежа на военни бази.

Our #RedSea military presence map has been updated with the planned bases by UK in Oman and Saudi Arabia in Djibouti. Turkish presence in Mogadishu has been noted as well. #Ethiopia to join in soon. Map Info via @ReutersWorld @haaretzcom @SyrianWarDaily @hxhassan @QalaatAlMudiq pic.twitter.com/7ElnW4J83l