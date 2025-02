Мистерията защо писмата на Джейн Остин са унищожени

В началото на януари 1796 г. 20-годишната Джейн Остин пише клюкарско писмо до любимата си по-голяма сестра Касандра. В него има новини за тогавашното увлечение на Джейн - „много джентълменски, добре изглеждащ, приятен млад мъж“. Том Лефрой е ирландски адвокат, с когото Джейн се е запознала на бал. Тя закачливо подканва сестра си: „Представете си всичко най-разточително и шокиращо в начина на танцуване и сядане заедно“. Тя вече очаквала с нетърпение следващата им среща и само няколко дни по-късно отново писала на Касандра. В това писмо тя предлагала на приятелката им Мери да има „всичките ми други обожатели“, защото тя имала очи само за Том. Том обаче трябвало да напусне страната и в същата бележка тя пише: „Най-после дойде денят, в който ще флиртувам за последен път с Том Лефрой, и когато получиш това, всичко ще приключи. Сълзите ми текат, докато пиша, при тази меланхолична идея.“

Тези писма, най-ранните, с които разполагаме, показват, че Джейн е жизнена, флиртуваща и забавна млада жена, която обича партитата, танците и вниманието на противоположния пол. Това е ярка картина, която е още по-ценна, защото са оцелели толкова малко писма на Джейн. Тя е била плодотворна кореспондентка, смята се, че през живота си е написала хиляди писма, но ние разполагаме само със 160 от тях. Години след смъртта на Джейн през 1817 г. от неизвестна болест, Касандра, на която сестра ѝ е писала през повечето дни, когато са били разделени, изгаря почти всички нейни писма.

Постъпката ѝ озадачава и разгневява историци и биографи. Джейн Остин е една от най-великите писателки на английски език, която според мнозина отстъпва само на Шекспир. Шестте ѝ романа - остроумни, изсушаващи и психологически проницателни, новаторски по форма и съдържание - са изключително популярни и днес, както и екранизациите, които са многобройни. Въпреки това, освен основните биографични факти, информацията за Джейн е сравнително оскъдна. Била ли е тя, както се твърди, таен радикал? Лесбийка? Отровена? Колко повече щяхме да знаем за нея, ако Касандра, нейният основен защитник в живота и пазител на пламъка ѝ след смъртта ѝ, беше запазила писмата ѝ? Какви тайни трябва да са криели те, че Касандра е сметнала за най-добре да ги изгори?

'The truth is she did the right thing': The mystery of why Jane Austen's letters were destroyed – by her own sister https://t.co/Po3S3EX0Mv — F.C. Tymrak (@Sheffield68) January 30, 2025

Различните теории

Мистериозният акт на унищожение се разследва в „Мис Остин“ - нова телевизионна драма в четири части, базирана на едноименния бестселър на Джил Хорнби, който получи одобрението на критиката. Години след смъртта на Джейн Касандра (Кийли Хоуз) пътува до село Кинтбъри в Бъркшир, където са живели приятелите на семейство Остин - семейство Фаулс. Привидно Касандра е там, за да помогне на Изабела Фаул (Роуз Лесли), чийто баща Фулвар умира. Това обаче е къща, която пази много сладко-горчиви спомени за нея (в реалния живот тя е отседнала именно тук, когато Джейн ѝ пише за Том Лефрой), и тя има скрит мотив. Тя иска да получи някои писма, писани от покойната Джейн до тяхната приятелка Елиза Фаул, майката на Изабела, за които се опасява, че могат да съдържат подробности, които да навредят на наследството на писателката. Когато намира кореспонденцията, тя съживява силни спомени за събитията отпреди години. Действието на сериала се развива в две времеви линии - през 1830 г. - когато неомъжената Изабела е изправена пред изселване от дома си след смъртта на баща си, а Касандра се опитва да защити наследството на сестра си - и десетилетия по-рано, когато младата Касандра (Синьов Карлсен) и Джейн (Патси Феран) се ориентират в романтичните връзки, семейните проблеми и възходите и паденията на живота.

Хорнби се интересува от Касандра, след като се премества в Кинтбъри и научава, че „мис Остин“ е сгодена за сина на викария на местната църква. За причината за изгарянето на писмата Хорнби разказва пред BBC Culture: „Имам своя собствена теория, изложена в романа, която според мен е валидна.“ Зрителите на сериала ще я открият своевременно. Но има и други, прозаични причини“.

„Една от тях е, че тези писма са били новинарски, клюкарски. Тези две са споделяли всичко - включително и много трудни снахи [Джейн и Касандра са имали шест братя. Предполагам, че е имало много недискретни споменавания на досадни роднини, а Касандра е искала да избегне бъдещи наранени чувства. Щеше да има и доста стенания. Джейн непрекъснато се е тревожила за пари - все още са останали много споменавания, които го доказват. Така че, общо взето, те невинаги биха я показали в най-добрата светлина“, продължава тя.

Девони Лузър е професор по английски език в Държавния университет на Аризона и уважаван специалист по Джейн Остин.

„По-рядко разглежданата теория, която според мен е вероятна, е, че Касандра може би е наблюдавала отблизо в началото на 40-те години на XIX век жестокото отношение на критиците към наскоро публикуваните писма на покойната писателка Франсис Бърни“, казва тя пред Би Би Си. Бърни е писателка на социални комедии, която Остин е израснала, четейки, и от която черпи вдъхновение.

PRIDE AND PREJUDICE PUBLISHED

On 28/01/1813"PRIDE AND PREJUDICE" was published by Egerton.Jane Austen had written "First Impressions"in the 1790s;her father had attempted to get it published,but Cadell returned the manuscript unread. Jane 'lop't &crop't' the work,now called 'P&P' pic.twitter.com/BHaFJWINtZ — @JaneAustenCork (@janeaustencork) January 28, 2025

„Тези жестоки рецензии биха накарали Касандра да се замисли, като се има предвид, че писмата на Джейн може би са били подложени на подобно отношение. Може би щяха да бъдат освиркани в ранната викторианска преса, ако бяха публикувани тогава. Разбира се, почти два века по-късно, мисля, че можем да бъдем сигурни, че в крайна сметка щеше да е вярно обратното - че тези допълнителни писма на Остин щяха да бъдат приветствани и възхитени. Тази част е особено съкрушителна“, казва тя.

Въпреки това и Лузър, и Хорнби защитават Касандра в това, което е направила. Всъщност Хорнби пише на мис Остин поне отчасти с намерението да обясни действията ѝ.

„Каквито и да са били мотивите ѝ, истината е, че - колкото и да се оплакват биографите - Касандра е постъпила правилно. Джейн е била много затворен човек“, казва Хорнби и посочва факта, че тя е избрала да бъде публикувана анонимно през целия си живот, като самоличността ѝ е разкрита едва от брат ѝ Хенри през декември 1817 г. чрез биографичната бележка, която той пише за посмъртното издание на „Убеждение“ и „Абатство Нортангър“.

„Тя не се е интересувала от слава, а само от писане. И двете сестри биха се ужасили, ако си помислят, че знаем тайните им. А фактът, че - благодарение на огнището на Касандра - знаем толкова малко за авторката, се оказа безумно успешен. Този елемент на загадъчно, тихо достойнство е от решаващо значение за успеха на марката „Джейн Остин“, продължава Хорнби.

Лузър казва: „Репутацията на Касандра като най-прочутата унищожителка на писмата на Джейн не е съвсем справедлива. Както неотдавна отбелязаха няколко учени, Касандра е и единствената сестра на Остин, за която се знае, че е запазила голям брой от писмата на сестра си. При все това, разбира се, намирам за дълбоко огорчение факта, че някога са били унищожени всички писма на Джейн. Ясно е, че те трябва да са съдържали повече от нейния характерен хумор и социални прозрения, както и задължителните ежедневни новини и клюки.“

Two letters penned by Jane Austen are now accessible for the first time in 80 years, giving voice to one of Britain’s most influential authors.



Learn more about the letters, and how @JaneAustenHouse and @bodleianlibs are caring for them.



Full video 👉 https://t.co/VgTyTEma47 pic.twitter.com/nsWBKtxhBI — British Library (@britishlibrary) February 2, 2023

Сестринска любовна история

Джейн и Касандра, която е по-голяма с три години, имат много близка връзка. Те са единствените дъщери на свещеник от Хемпшир. Според майка им, „ако главата на Касандра трябваше да бъде отрязана, Джейн щеше да отреже и своята“. Те живеят заедно през по-голямата част от живота си и Касандра е единственият човек, с когото Джейн обсъжда работата си. Молив и акварел, дело на Касандра, е единствената автентична снимка на Джейн. В деня след смъртта на Джейн Касандра пише в писмо: „Тя беше слънцето на моя живот, позлатяваше всяко удоволствие, успокояваше всяка скръб. Сякаш съм загубила част от себе си.“ Нито една от жените не се омъжва.

Всъщност загадъчният елемент в романа на Хорнби е просто механизъм за осъществяване на едно вълнуващо изследване на липсата на контрол върху собствения живот на неомъжените жени през този период. Често те не разполагат с никакви или почти никакви пари и могат да бъдат зависими от благотворителността на роднините си, която може да бъде или да не бъде получена.

„Подчинението на жените е доминиращата тема в тяхното съществуване. Животът им е бил трасе с препятствия, а избягването на капаните е било част от ежедневието им. Ние, разбира се, не го виждаме, защото самите ние живеем с толкова много възможности. Но романите на Остин са посветени на подчинението на жените. Всички нейни героини - с изключение на Ема - са в опасност още в началото. Онези момичета Бенет [от „Гордост и предразсъдъци“] - щом баща им умре, те няма да имат нито пари, нито дом. Бракът е единственият им спасителен план - както мъдро вижда госпожа Бенет. Четем я като комично творение - и, разбира се, тя е изиграна за смях. Но всъщност тя е разумната, която може да види големите опасности пред себе си“, казва Хорнби.

Jane Austen died #otd in 1817. This letter to her sister mentions Sense and Sensibility https://t.co/l4TcP2t60c pic.twitter.com/s6slbhlqFm — British Library (@britishlibrary) July 18, 2016

Андреа Гиб, която адаптира „Мис Остин“ за екрана, казва, че веднага се е влюбила в книгата. „Тя е толкова красиво замислена и можеше да бъде написана от самата Остин. В нея има всичко. Интрига, мистерия, романтика и любов. Не просто романтична любов, а трайната любов за цял живот, която съществува между сестри. Женският опит е в основата на историята. Тогава жените са били напълно финансово зависими от мъжете. Сключването на добър брак е било колкото механизъм за оцеляване, толкова и романтичен идеал.“

Тази година се навършват 250 години от рождението на Джейн Остин. Освен „Мис Остин“, BBC поръча и „Другата сестра на Бенет“ - спин-оф драма за Мери Бенет по романа на Джанис Хадлоу „Гордост и предразсъдъци“. Съобщава се, че Netflix подготвя адаптация на „Гордост и предразсъдъци“. А в книгата, публикувана по-късно тази година, Wild for Austen: A Rebellious, Subversive, and Untamed Legacy, Looser се надява да разруши „продължаващия мит, че Остин е била кротка, примитивна и скучна“, казва тя. Привлекателността на Джейн Остин не показва никакви признаци на отслабване.

„Смятам, че тя остава, защото се занимава с универсални проблеми и хвърля светлина върху обществото и присъщите му противоречия. Мисля, че тя има какво да каже на съвременните жени. Независимо дали са млади и изпълнени с идеализъм, или са по-възрастни. Тя е чудесен регистратор на човешкото поведение и освен това е много забавна“, казва Гиб.

И нека не съдим Касандра твърде строго. В края на краищата, кой от нас би искал клюкарските ни миски и съобщения до най-близките ни да бъдат прочетени от всички и всички?

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase