Как да открием ранните признаци на фаталната магарешка кашлица

М агарешката кашлица, сериозно и понякога смъртоносно заболяване, се разраства в САЩ, като често засяга малки деца и бебета и понякога наподобява настинка в ранните си симптоми.

По предварителни данни Центровете за контрол и превенция на заболяванията са регистрирали 18 506 случая на магарешка кашлица между 1 януари и 12 октомври - пет пъти повече, отколкото за същия период през 2023 г.

Случаите не са равномерно разпределени в САЩ. На 10 октомври Министерството на здравеопазването на Минесота обяви, че в щата са регистрирани 1 019 случая досега през 2024 г., включително 376 случая в окръг Хенепин и повече от 40 случая във всеки от околните окръзи.

В сряда Службата за здравеопазване и човешки ресурси на Северна Дакота съобщи за 73 случая на магарешка кашлица в щата, 50 от които са в окръг Кас. През 2023 г. щатът е съобщил за общо 17 случая.

