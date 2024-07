Кайл Клифърд: Какво знаем за заподозрения за тройно убийство в Англия

И здирването, предприето, след като три жени бяха открити мъртви в къща в Хертфордшир, приключи, като заподозреният беше открит от полицията.

През целия вчерашен ден детективите издирваха 26-годишния Кайл Клифърд, след като жертвите бяха открити от полицията и парамедици в Ашлин Клоуз, Буши във вторник вечерта, предаде Sky News.

Жертвите са съпругата и двете дъщери на коментатора на BBC Джон Хънт.

Полицията издирва заподозрян след убийството с арбалет на три жени в Хартфордшир

Ето всичко, което знаем за Клифърд и жертвите и как са се развили събитията.

Заподозреният е бивш охранител

Кайл Клифърд е на 26 години от Енфийлд, северен Лондон.

Малко след 8:30 сутринта в сряда полицията на Хертфордшир публикува името, възрастта и снимката на Кайл Клифърд. Той бягал след инцидента, а полицията претърсвала районите на северен Лондон.

Sky News съобщи, че той е работил като частен охранител. Смята се, че той е напуснал армията след кратък период на служба през 2022 г.

Една жена, която е израснала с него в Енфийлд, казва, че той "винаги е изглеждал нормален" и "добър човек".

„Винаги бяхме заедно на едни и същи партита и се мотаехме в Енфийлд. Той никога не изглеждаше агресивен“, казва тя.

Братът на заподозрения е осъден убиец

По-големият брат на Клифърд, 30-годишният Брадли Клифърд, излежава доживотна присъда за убийството на тийнейджър през 2017 г.

Брадли Клифърд нападнал 19-годишния Джашуа Франсис, който карал мотопед, и неговия спътник Собхан Хан, след като неговата "ценена" червена кола била повредена, предава Sky News.

Той бил пиян и преследвал техния скутер с почти двойно по-висока от разрешената скорост от грешната страна на пътя, след като по спортната му кола е хвърлена бутилка.

Брадли Клифърд е бил осъден от Централен наказателен съд „Олд Бейли“ преди шест години и получил доживотна присъда с минимален срок от 23 години за убийство и седем години за нападението срещу Франсис, които да текат едновременно.

Kyle Clifford was tracked down to a cemetery in north London yesterday afternoon before being put on a stretcher and bundled into an ambulance when he was found injured



The 26-year-old was taken to Royal London Hospital where he continues to be treated at a major trauma centre pic.twitter.com/wnOegAoWbE