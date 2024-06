Варварско убийство: Украински войник е обезглавен от руските сили

У краинските правоприлагащи органи установиха самоличността на украинския войник, който беше заловен и обезглавен от руските сили, предаде Укринформ, като се позова на съобщение във „Фейсбук“ на страницата на главния прокурор Андрий Костин.

„Що се отнася до разследването на жестокото убийство на украинския бранител в Донецка област, за което беше съобщено вчера, убитият военнослужещ е идентифициран. В момента не можем да кажем името му, защото текат процедури за окончателно потвърждение“, написа главният прокурор.

