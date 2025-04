Извършител на атентата в Манчестър през 2017 г. рани надзиратели в затвора

Б ританската полиция за борба с тероризма води разследване срещу задържания заговорник за смъртоносния атентат в Манчестър през 2017 г., след като той е обвинен, че е хвърлил горещо масло върху затворнически надзиратели и ги е нападнал със самоделни оръжия.

Хашем Абеди - който излежава доживотна присъда за бомбения атентат, при който загинаха 22 души по време на концерт на Ариана Гранде - е хвърлил олио върху трима служители, преди да ги нападне със „самоделни оръжия“, според профсъюза на Асоциацията на служителите в затворите.

BREAKING:



Islamist terror attack in British prison.



3 prison guards have suffered life-threatening injuries.



Hashem Abedi, the brother of the Manchester Arena suicide bomber Salman Abedi that murdered 22 people at an Ariana Grande concert, attacked the guards with boiling oil… pic.twitter.com/pguLTsBtha