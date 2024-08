Д нес беше обявено извънредно положение в цяла Белгородска област заради продължаващите атаки от страна на украинските сили, каза областният управител Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс.

Това "създава истинска дилема за Путин": САЩ не са били уведомени за нахлуването на Украйна в Русия

„Ситуацията в Белгородска област продължава да бъде крайно трудна и напрегната. Всекидневни обстрели от страна на въоръжените сили на Украйна, разрушени къщи, ранени и убити цивилни“, каза областният управител във видео на канала си в „Телеграм“.

Russia's Belgorod border region declares state of emergency



"The situation in our Belgorod region remains extremely difficult and tense due to shellings from the Ukrainian Armed Forces," governor Vyacheslav Gladkov said.



