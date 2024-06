Украински атаки срещу Белгородска област, има загинали и ранени

Ч етирима души бяха ранени, а няколко сгради бяха повредени при няколко украински атаки срещу Белгородска област, каза днес губернаторът на руската област Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс.

Най-малко шест дрона, изстреляни от Украйна, бяха унищожени над Белгородска област, заяви Гладков в комуникационното приложение "Телеграм".

Най-дългата атака от началото на войната между Русия и Украйна

Двама души са ранени от шрапнели, каза още Гладков. Трети човек бе ранен, след като дрон бе свален над град Белгород, който е административният център на Белгородска област. Жена бе ранена в едно от селата на областта, заяви губернаторът.

