Израел обяви генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за "персона нон грата"

И зраелският външен министър Израел Кац забрани на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш да влиза в страната, обявявайки го за "персона нон грата", предаде DW.

Кац заяви, че решението му е отговор на неуспеха на Гутериш да "осъди недвусмислено" ракетната атака на Иран срещу Израел във вторник.

Гутериш излезе с кратко изявление, в което осъди конфликта „с ескалация след ескалация“ и се позова на „последните атаки в Близкия изток.

„Всеки, който не може недвусмислено да осъди отвратителната атака на Иран срещу Израел, както направиха почти всички страни по света, не заслужава да стъпи на израелска земя“, каза Кац, наричайки Гутериш „антиизраелски генерален секретар“.

Кац обвини Гутериш, че подкрепя групировки като "Хамас", "Хизбула", както и Иран, които той нарече „корабът майка на глобалния терор“.

Today, I have declared UN Secretary-General @antonioguterres persona non grata in Israel and banned him from entering the country.



Anyone who cannot unequivocally condemn Iran's heinous attack on Israel, as almost every country in the world has done, does not deserve to step…