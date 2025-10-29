Израелски удари отнеха живота на над 50 души в Газа, стотици ранени

Г ражданската защита на ивицата Газа, която е под контрола на „Хамас“, заяви, че най-малко 50 души са загинали, а 200 души са били ранени при израелските въздушни удари по палестинския анклав, предаде Франс прес.

Сред жертвите има и 22 деца.

По-рано днес Израел съобщи за един убит войник в сражения в южната част на анклава.

Израел заяви, че е нанесъл ударите по Газа след като „Хамас“ е нарушил прекратяването на огъня, влязло в сила на 10 октомври. „Хамас“ отрича подобно нещо.

Once again violating the ceasefire, Israel has killed at least 30 Palestinians — including women and children — in a series of air strikes on Gaza. In response, Hamas has announced it would postpone the handover of the remains of Israeli hostages since Israeli strikes hinder… pic.twitter.com/BJhuY4mw5Y — TRT World (@trtworld) October 29, 2025

Началото на настоящата фаза на израелско-палестинския конфликт бе поставено на 7 октомври 2023 г., когато бойци на палестинската групировка „Хамас“ извършиха мащабна атака срещу Израел. Според израелските власти, при нападението са били убити над 1 100 души, предимно цивилни, а стотици други са били отвлечени в ивицата Газа.

В отговор Израел започна мащабна военна операция срещу „Хамас“, която продължава повече от година и доведе до сериозни разрушения в Газа и десетки хиляди жертви сред палестинското население. По данни на Министерството на здравеопазването в Газа, към есента на 2025 г. над 67 000 палестинци са загинали, а десетки хиляди са ранени.

Международната общност многократно призоваваше за прекратяване на огъня и допускане на хуманитарна помощ до обсадения анклав. През този период бяха постигнати няколко временни споразумения за прекратяване на огъня, които позволиха размяна на заложници и доставка на хуманитарни конвои, но всяко от тях се оказа краткотрайно.

След поредното примирие, Израел възобнови въздушните и сухопътните операции, заявявайки, че „Хамас“ е нарушил договореностите чрез нападения срещу израелски войници.

Ситуацията остава изключително напрегната, като Израел настоява, че военната кампания ще продължи, докато „Хамас“ не бъде напълно елиминиран, а международните усилия за трайно примирие засега не дават резултат.