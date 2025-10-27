Рубио: Израелският удар срещу Газа не нарушава прекратяването на огъня

А мериканският държавен секретар Марко Рубио заяви днес, че Вашингтон не смята израелския удар, нанесен по данни на Израел срещу член на палестинска екстремистка групировка в Газа, за нарушение на подкрепяното от САЩ прекратяване на огъня, предаде Ройтерс.

Израел съобщи, че в събота е атакувал член на групировката "Ислямски джихад", когото обвини в планиране на нападение срещу израелските войски. Самата групировка отрече да е планирала подобна атака.

"Не виждаме в това нарушение на споразумението за спиране на огъня", заяви по този повод Рубио на борда на президентския самолет "Еър Форс 1".

Американският държавен секретар добави, че Израел не се е отказал от правото си на самоотбрана в рамките на споразумението, постигнато с посредничеството на САЩ, Египет и Катар.

Това ще бъде "контрапродуктивно": Рубио предупреди за примирието в Газа

"Те имат това право, ако възникне непосредствена заплаха за Израел, и всички посредници са съгласни с това", посочи Рубио.

Той допълни, че прекратяването на огъня в Газа се основава на задължения и от двете страни, и повтори, че "Хамас" трябва да върне по-бързо на телата на починали в плен заложници.

Израелският удар в събота бе нанесен скоро след заминаването на Рубио от Израел след визита, имаща за цел укрепване на споразумението за прекратяване на огъня.