Нетаняху нареди „незабавни, мощни“ военни удари в Газа

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху във вторник нареди на израелските военни да извършат „незабавни, мощни“ удари в Газа, предава Си Ен Ен.

Нетаняху: Израел ще нанесе на "Хамас" още болезнени удари

„В края на консултациите по сигурността премиерът Нетаняху нареди на военните да извършат незабавни, мощни удари в ивицата Газа“, се казва в кратко изявление на кабинета на премиера на Израел.

Нетаняху се зарече да унищожи "Хамас"

По-рано днес кабинетът на Нетаняху обяви, че „Хамас“ е в „явно нарушение“ на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, след като е върнал на Израел останките, които не са принадлежали на нито един от 13-те заложници на терористичната групировка, които все още са в неизвестност.

Въоръженото крило на „Хамас“, „Бригадите Ал-Касам“, впоследствие обяви, че ще отложи предаването на тялото на заложник, открито в южната част на Газа във вторник, поради „нарушения“ от страна на Израел.